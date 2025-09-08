Skoda показала свой самый дешевый электрокар — кроссовер Epic

Кроссовер дебютирует в статусе концепта, хоть и почти серийного, а основан он на показанном в 2024 году шоу-каре. От последнего «товарный» Epic отличится более реалистичным дизайном обоих бамперов, другими зеркалами заднего вида и колесными дисками. Длина кроссовера составит всего 4,1 метра, но, несмотря на компактность, он вместит пять седоков. Багажник тоже впечатляет — 475 литров.

Epic продемонстрирует самый свежий визуальный язык Modern Solid, часть которого — новое «лицо» Tech-Deck Face с Т-образными светодиодными ДХО. Концепт выкрашен в новый матовый оттенок Cashmere, который сочетается с темно-серым Cosmo Grey.