Skoda показала свой самый дешевый электрокар — кроссовер Epic

Skoda показала свой самый дешевый электрокар — кроссовер EpicПо пути в серию он изменится несильно
Кроссовер дебютирует в статусе концепта, хоть и почти серийного, а основан он на показанном в 2024 году шоу-каре. От последнего «товарный» Epic отличится более реалистичным дизайном обоих бамперов, другими зеркалами заднего вида и колесными дисками. Длина кроссовера составит всего 4,1 метра, но, несмотря на компактность, он вместит пять седоков. Багажник тоже впечатляет — 475 литров.
Epic продемонстрирует самый свежий визуальный язык Modern Solid, часть которого — новое «лицо» Tech-Deck Face с Т-образными светодиодными ДХО. Концепт выкрашен в новый матовый оттенок Cashmere, который сочетается с темно-серым Cosmo Grey.
Снимков интерьера пока нет, но в СМИ ожидают, что многие элементы будут позаимствованы у Volkswagen ID.Cross. Это значит, что кроссовер получит 11-дюймовую цифровую приборную панель, экран мультимедийной системы размерностью 13 дюймов и ряд физических кнопок под ним. Также заявлены беспроводная зарядка и решения в духе Simply Clever — различные отсеки для хранения, крючки, застежки и скрытые отделения под полом.
«Тележку» MEB+ Epic разделит с тем же ID.Cross и Cupra Raval. О технической части Skoda пока подробностей не раскрыла, упомянув лишь запас хода в 425 километров. Это на пять километров больше, чем обещано новинке от Volkswagen. Вероятно, передний электромотор мощностью 211 сил тоже окажется общим с ID.Cross.
Epiq встанет на конвейер завода Volkswagen в испанской Наварре. Премьера серийной версии запланирована на середину 2026 года.