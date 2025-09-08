Volkswagen показал ID.Cross — электрическую альтернативу T-Cross

ID.Cross чуть крупнее T-Cross: в длину он достигает 4161 миллиметра, в ширину — 1839 миллиметров, а в высоту — 1588 миллиметров при 2601-миллиметровой колесной базе. В основном багажнике уместится 450 литров груза, а в переднем, под капотом, — еще 25 литров.

В числе внешних особенностей — оригинальная световая панель спереди, а также три подсвечиваемых прямоугольника в задних оконных стойках, отсылающих к ID.Buzz. Также шоу-кару достались впечатляющие колесные диски размерностью 21 дюйм в шинах Continental. Вероятно, они не перекочуют на серийную версию.