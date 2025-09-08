Volkswagen показал ID.Cross — электрическую альтернативу T-Cross

Volkswagen показал ID.Cross — электрическую альтернативу T-CrossНа рынок модель выйдет во второй половине 2026 года
ID.Cross чуть крупнее T-Cross: в длину он достигает 4161 миллиметра, в ширину — 1839 миллиметров, а в высоту — 1588 миллиметров при 2601-миллиметровой колесной базе. В основном багажнике уместится 450 литров груза, а в переднем, под капотом, — еще 25 литров.
В числе внешних особенностей — оригинальная световая панель спереди, а также три подсвечиваемых прямоугольника в задних оконных стойках, отсылающих к ID.Buzz. Также шоу-кару достались впечатляющие колесные диски размерностью 21 дюйм в шинах Continental. Вероятно, они не перекочуют на серийную версию.
Салон тоже не лишен отсылок, но уже к ID.2all, а его тканевая обивка в бежевых тонах вдохновлена «дорогой мебелью». Спереди установлены новый руль, приборная панель диагональю 11 дюймов и 13-дюймовый экран мультимедийной системы. От физических кнопок на этот раз решили не отказываться. Все сиденья можно сложить в ровный пол, а их спинки обиты материалом, который Volkswagen сравнивает с ковриком для йоги.
У ID.Cross один электродвигатель на передней оси, развивающий 211 лошадиных сил. Батарея неизвестной емкости обеспечивает кроссоверу до 420 километров хода по циклу WLTP.
Ожидается, что серийный SUV, который появится в следующем году, будет почти идентичен концепту. Примерная цена — 28 тысяч евро (около 2,7 миллиона рублей), а среди соперников окажутся Kia EV2, Toyota Urban Cruiser, Volvo EX30 и другие.