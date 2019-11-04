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17:17

Skoda раскрыла новый купе-кроссовер, который меньше Renault Arkana

Компактный вседорожник Skoda Kamiq GT дебютировал в Китае

© Skoda
Компания Skoda поделилась характеристиками купеобразного кроссовера Kamiq GT для китайского рынка. Новинка отличается от обычного Kamiq оригинальным кузовом и отделкой салона. Кросс-купе достигает в длину 4409 миллиметров — для сравнения Renault Arkana для российского рынка крупнее на 136 миллиметров.

Внешне Kamiq GT легко узнать по хромированной радиаторной решётке, спортивным бамперам, иному дизайну светодиодной оптики, 17-дюймовым легкосплавным дискам и силуэту с покатой крышей. Кроме того, кросс-купе отличится собственной палитрой оттенков и возможностью заказа двухцветного кузова.

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Фото: Skoda Kamiq GT

В салоне версия GT выделяется передними креслами с развитой боковой поддержкой, металлическими вставками с фирменным логотипом, специальной красно-белой прострочкой на сиденьях и другими дизайнерскими штрихами. Зато комплектации богаче: в базовое оснащение входит мультимедиасистема с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay, климат-контроль и мультируль. Топ-версии отличаются панорамной крышей и особыми отделочными материалами.

Технически Kamiq GT идентичен обычной модели для рынка Поднебесной: в основе платформа PQ25 от лифтбека Rapid, под капотом 1,5-литровый 111-сильный «атмосферник» или 116-сильный турбомотор объёмом 1,6 литра. Оба силовых агрегата сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» DSG или «механикой»: безнаддувный мотор — с 5-ступенчатой, а турбированный двигатель — с 6-диапазонной.

Skoda Kamiq GT вряд ли будут предлагать за пределами Китая: для европейских покупателей компактных кроссоверов с акцентом на спорт у Skoda есть версия Monte Carlo, а в России пока не планируют продавать даже обычный Kamiq.