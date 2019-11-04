Skoda раскрыла новый купе-кроссовер, который меньше Renault Arkana

В салоне версия GT выделяется передними креслами с развитой боковой поддержкой, металлическими вставками с фирменным логотипом, специальной красно-белой прострочкой на сиденьях и другими дизайнерскими штрихами. Зато комплектации богаче: в базовое оснащение входит мультимедиасистема с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay, климат-контроль и мультируль. Топ-версии отличаются панорамной крышей и особыми отделочными материалами.

Технически Kamiq GT идентичен обычной модели для рынка Поднебесной: в основе платформа PQ25 от лифтбека Rapid, под капотом 1,5-литровый 111-сильный «атмосферник» или 116-сильный турбомотор объёмом 1,6 литра. Оба силовых агрегата сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» DSG или «механикой»: безнаддувный мотор — с 5-ступенчатой, а турбированный двигатель — с 6-диапазонной.