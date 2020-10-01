У российского Skoda Karoq появилась доступная версия: известны цены

До появления в линейке двигателя 1.6 MPI, Karoq комплектовался только 1,4-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил в паре с автоматом либо DSG, а цены начинались от 1 453 000 рублей. Теперь же кроссовер можно заказать с базовым четырехцилиндровым агрегатом 1.6, который выдаёт 110 лошадиных сил и 155 Нм крутящего момента и работает в тандеме с шестиступенчатой «механикой». С такой установкой Karoq разгоняется с места до «сотни» за 11,2 секунды, а максимальная скорость составляет 183 километра в час.
Skoda
Базовый Karoq доступен в двух комплектациях, Active и Ambition. Ниже приведены цены.
|Комплектация
|Цена в рублях
|Active 1.6 MPI, МКП
|1 359 000
|Ambition 1.6 MPI, МКП
|1 512 000
В список стандартного оборудования включены кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, система помощи при подъёме в гору, центральный замок с дистанционным управлением, подогрев передних сидений и наружных зеркал, а также четыре подушки безопасности. В более продвинутом исполнении Karoq дополнительно оснащён двухзонным климат-контролем, кнопкой бесключевого запуска двигателя и задними датчиками парковки.
За доплату можно заказать цифровую панель приборов и камеру заднего вида с омывателем.
В 2021 году в России появится ещё одна модификация Skoda Karoq с тем же 1,6-литровым мотором MPI, но в сочетании с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Её стоимость станет известна ближе к запуску.