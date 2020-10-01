У российского Skoda Karoq появилась доступная версия: известны цены

В список стандартного оборудования включены кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, система помощи при подъёме в гору, центральный замок с дистанционным управлением, подогрев передних сидений и наружных зеркал, а также четыре подушки безопасности. В более продвинутом исполнении Karoq дополнительно оснащён двухзонным климат-контролем, кнопкой бесключевого запуска двигателя и задними датчиками парковки.

За доплату можно заказать цифровую панель приборов и камеру заднего вида с омывателем.