Что рисует дизайнер Шкоды в свободное время?

Дизайнер Борис Ковалик занимается разработкой экстерьеров в дизайн-подразделении марки Skoda. На работе он, понятное дело, рисует Шкоды. Только увидеть его нынешние работы нам не светит еще несколько лет. Зато никто не запрещает ему выкладывать на всеобщее обозрение эскизы, которые он делает для себя, в свободное время.