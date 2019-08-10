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8:30

Что рисует дизайнер Шкоды в свободное время?

Олдтаймеры, спорткары, не вполне одетые женщины...

Дизайнер Борис Ковалик занимается разработкой экстерьеров в дизайн-подразделении марки Skoda. На работе он, понятное дело, рисует Шкоды. Только увидеть его нынешние работы нам не светит еще несколько лет. Зато никто не запрещает ему выкладывать на всеобщее обозрение эскизы, которые он делает для себя, в свободное время.

Напомним, каждую неделю мы представляем интересный инстаграм-аккаунт, способный разнообразить вашу ленту. И с недавних пор пристально следим за страничками автомобильных дизайнеров. Недавно мы посмотрели, что рисует в свободное время дизайнер Bentley, а потом изучили работы его коллеги из Kia. Теперь же проинспектируем страничку Бориса Ковалика, дизайнера марки Skoda. В инстаграме он обитает под ником boro_ko.

На эскизе выше спайдер Ferrari Monza SP 1. Не весь инстаграм Бориса состоит из автомобильных скетчей. Там есть и портреты, и обнаженные женщины (но их вам придется смотреть у него на страничке). Есть и поисковые наброски ручкой. Вот, например, Lancia Stratos.

Два варианта исполнения Ferrari F40. Дизайнер пишет, что второй вариант пытался стилизовать под живопись. Живописно!

Dodge Challenger. В комментарии Борис уточняет, что всегда больше любил Charger. Ну что ж, значит этому Челленджеру повезло.

Ferrari 288 GTO будто сейчас вылетит их кадра. Между прочим, на модели 1984 года уже использовали два турбокомпрессора. Восьмицилиндровый мотор объемом всего 2,9 литра развивал 400 лошадиных сил!

Ещё одна гоночная легенда — Porsche 917 в ливрее Gulf.

Ники Лауду, наверно, не надо представлять? Пусть это быстрый эскиз, но легендарный австриец узнается с первого взгляда.

Renault 5 Turbo. У спортивной версии Reanult 5 двигатель переехал за передние сиденья. 1,4-литровый мотор с турбонаддувом развивал 110 лошадиных сил и разгонял хэтчбек до сотни за 7,8 секунды. В 1982 году это было быстро!

А вот все-таки и Skoda. Правда, выложен этот эскиз два года назад, а нарисован наверняка ещё раньше.

А как вам такое прочтение стиля чешской марки? Похоже на Rapid, только 2039 года.

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