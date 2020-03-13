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11:49

В России появился Skoda Karoq в самой доступной комплектации

Объявлены цены на кроссовер в базовом исполнении Active

Skoda Karoq © Skoda
Лиза Будрина
Компания Skoda объявила о старте приема заказов на Karoq в базовой комплектации Active. Такой автомобиль стоит 1 387 000 рублей и является самым доступным в линейке.

Стандартно Karoq оснащается кондиционером, аудиосистемой с восемью динамиками, электронной системой курсовой устойчивости, ассистентом подъема в гору, центральным замком с дистанционным управлением и четырьмя подушками безопасности. Помимо этого доступна функция подогрева передних сидений и наружных зеркал. Круиз-контроль с ограничителем скорости и система контроля дистанции предлагаются опционально.

Skoda Karoq

Skoda

За доплату можно заказать пакет First Edition, который включает двухзонный климат-контроль, задние датчики парковки, систему автоматического управления головным светом, датчики дождя и света.

Skoda Karoq комплектуется 150-сильным бензиновым турбомотором 1.4 в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и передним приводом. Кроссовер набирает первую «сотню» за 8,8 секунды, а максимальная скорость составляет 199 километров в час. Заявленный расход топлива смешанном цикле – 6,3 литра на 100 километров пути.

Модель также можно приобрести в комплектациях Ambition (1 499 000 рублей) и Style (1 673 000 рублей). В январе 2020 года Karoq был продан в России в количестве 28 экземпляров, а в феврале дилеры реализовали 262 кроссовера.