В России появился Skoda Karoq в самой доступной комплектации

За доплату можно заказать пакет First Edition, который включает двухзонный климат-контроль, задние датчики парковки, систему автоматического управления головным светом, датчики дождя и света.

Skoda Karoq комплектуется 150-сильным бензиновым турбомотором 1.4 в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и передним приводом. Кроссовер набирает первую «сотню» за 8,8 секунды, а максимальная скорость составляет 199 километров в час. Заявленный расход топлива смешанном цикле – 6,3 литра на 100 километров пути.