Skoda Kushaq и универсал Octavia не доберутся до России. И вот почему

По словам Прохазки, Skoda Kushaq был разработан специально для индийского рынка и с учетом требований этой страны, а для российских реалий он попросту не адаптирован. Поэтому чешская марка не включила импорт новинки в Россию в свои планы – по крайней мере, ближайшие.
Премьера Kushaq состоялась ранее в марте. Компактный кроссовер базируется на упрощенном варианте платформы MQB-A0. Несмотря на то, что он создан для Индии, его габариты превышают налоговыгодные: в длину он достигает 4221 миллиметра. В России же самым маленьким кроссовером Skoda на сегодняшний день является Karoq, кузов которого на 161 миллиметр длиннее, а цена стартует с 1 458 000 рублей.
Skoda
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Что касается универсала Octavia Combi, то его продажа оказалась бы невыгодной, пояснил Прохазка. Модель пришлось бы импортировать в страну, что сделало бы ценник слишком высоким. Это, а также слабый спрос на автомобили в кузове универсал в России, привело бы к низким показателям продаж.
Таким образом, россиянам останется доступен только лифтбек Octavia, который вскоре обзаведется новыми моторами. Во втором квартале нынешнего года в палитру модели включат атмосферник объемом 1,6 литра, выдающий 110 лошадиных сил, и топовый 2,0-литровый турбомотор на 190 сил. Пока же Октавию нового поколения продают с безальтернативным мотором объемом 1,4 мощностью 150 сил по цене от 1 443 000 рублей.