Skoda Kushaq и универсал Octavia не доберутся до России. И вот почему

По словам Прохазки, Skoda Kushaq был разработан специально для индийского рынка и с учетом требований этой страны, а для российских реалий он попросту не адаптирован. Поэтому чешская марка не включила импорт новинки в Россию в свои планы – по крайней мере, ближайшие.

Премьера Kushaq состоялась ранее в марте. Компактный кроссовер базируется на упрощенном варианте платформы MQB-A0. Несмотря на то, что он создан для Индии, его габариты превышают налоговыгодные: в длину он достигает 4221 миллиметра. В России же самым маленьким кроссовером Skoda на сегодняшний день является Karoq, кузов которого на 161 миллиметр длиннее, а цена стартует с 1 458 000 рублей.