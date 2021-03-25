25 марта, 12:34

Skoda Kushaq и универсал Octavia не доберутся до России. И вот почему

Глава российского офиса Skoda официально подтвердил, что модели не привезут

Skoda Kushaq © Skoda
Мария Евдокимова
Компания Skoda решила не привозить в Россию две модели – бюджетный кроссовер Kushaq и универсал Octavia Combi нового поколения. Почему автомобили не доберутся до отечественного рынка, объяснил «Российской Газете» руководитель российского подразделения Skoda Ян Прохазка.

По словам Прохазки, Skoda Kushaq был разработан специально для индийского рынка и с учетом требований этой страны, а для российских реалий он попросту не адаптирован. Поэтому чешская марка не включила импорт новинки в Россию в свои планы – по крайней мере, ближайшие.

Премьера Kushaq состоялась ранее в марте. Компактный кроссовер базируется на упрощенном варианте платформы MQB-A0. Несмотря на то, что он создан для Индии, его габариты превышают налоговыгодные: в длину он достигает 4221 миллиметра. В России же самым маленьким кроссовером Skoda на сегодняшний день является Karoq, кузов которого на 161 миллиметр длиннее, а цена стартует с 1 458 000 рублей.

Skoda Octavia Combi

Skoda

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Что касается универсала Octavia Combi, то его продажа оказалась бы невыгодной, пояснил Прохазка. Модель пришлось бы импортировать в страну, что сделало бы ценник слишком высоким. Это, а также слабый спрос на автомобили в кузове универсал в России, привело бы к низким показателям продаж.

Таким образом, россиянам останется доступен только лифтбек Octavia, который вскоре обзаведется новыми моторами. Во втором квартале нынешнего года в палитру модели включат атмосферник объемом 1,6 литра, выдающий 110 лошадиных сил, и топовый 2,0-литровый турбомотор на 190 сил. Пока же Октавию нового поколения продают с безальтернативным мотором объемом 1,4 мощностью 150 сил по цене от 1 443 000 рублей.

Источник: Российская Газета