В России запустили производство новой Skoda Octavia

Skoda Octavia собирают по методу полного цикла (CKD). Готовые детали и комплектующие поступают на завод в Нижнем Новгороде, где проходят процессы сварки, двойной грунтовки и антикоррозийной обработки. Затем происходит финальная сборка автомобиля, которая включает среди прочего установку мотора, коробки передач, вклейку стекол, а также монтаж панели и сидений.

Новая Octavia поступит в продажу 15 ноября, пока же дилеры принимают заказы на модель. Первой в автосалонах появится модификация с двигателем 1.4 TSI мощностью 150 лошадиных сил: цены на неё стартуют от 1 409 000 рублей за вариант с «механикой» и от 1 466 000 рублей за версию с восьмидиапазонным «автоматом». Позже для покупки станут доступны автомобили с «атмосферником» объёмом 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил и топовым 2.0 TSI, который работает в тандеме с семиступенчатым преселективным «роботом».