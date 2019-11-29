Skoda запустила производство новой Octavia

До России новая Octavia доберется в локализованном виде не раньше четвертого квартала 2020-го. Skoda планирует продавать в России оба типа кузова.

Третье поколение модели стоит от 1 119 000 рублей за лифтбек и от 1 502 000 рублей за универсал. С января по октябрь 2019 года было продано 20,7 тысячи экземпляров «Октавии».