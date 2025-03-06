Британская полиция пересядет на «заряженные» Skoda Octavia RS

Британская полиция пересядет на «заряженные» Skoda Octavia RSSkoda представила заводскую полицейскую версию мощного универсала
Skoda Octavia обновилась в феврале 2024 года, тогда же показали и «заряженный» вариант с приставкой RS. C рестайлингом RS-версия лишилась 200-сильного дизеля, полного привода и механической коробки передач, зато бензиновому двухлитровому турбомотору увеличили мощность. С того момента он развивает на 20 сил больше, чем на предыдущей Octavia RS, и работает в связке с безальтернативным семиступенчатым «роботом» DSG.
У спортивного варианта более жесткая подвеска, заниженная на 15 миллиметров относительно базовой Octavia, 19-дюймовые колесные диски вместо 18-дюймовых, матричные фары и кресла с развитой боковой поддержкой.
Именно такой универсал (а заодно и лифтбек) и превратили в полицейский автомобиль, предназначенный для правоохранительных органов Великобритании. Вероятно, Skoda предложит новую заводскую версию и полиции других стран.