Британская полиция пересядет на «заряженные» Skoda Octavia RS

Skoda представила заводскую полицейскую версию мощного универсала

Skoda рассекретила мощный полицейский универсал на базе Octavia RS. Новинку с двумя типами кузова — помимо универсала еще и лифтбек — показали в ливрее полиции Великобритании. У таких автомобилей под капотом 265-сильный двигатель объемом 2,0 литра, который обеспечивает разгон с места до «сотни» за 6,4 секунды и максимальную скорость в 250 километров в час. Все атрибуты полицейской машины на месте: проблесковые маячки в радиаторной решетке, «люстра» на крыше, радиосвязь и громкоговорители.