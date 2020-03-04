Skoda перенесла запуск нового Rapid в России

В представительстве чешского бренда уточнили, что ежедневный объем выпуска модели Rapid временно сокращен из-за нехватки задних фонарей от международного поставщика. «Мы внимательно следим за развитием ситуации с поставками и восстановим производство модели в полном объеме при ближайшей возможности», – подчеркнули в компании.
Между тем, по информации активистов межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), предприятие в Калуге может ввести режим простоя в конце апреля. До этого сократят третью смену и уменьшат рабочий день остальных сотрудников на 40 минут. В самой Skoda эту информацию не подтвердили и не опровергли, отметив, что расписание на майские праздники пока не сформировано.
Помимо Skoda Rapid на калужском заводе налажена сборка двух моделей Volkswagen — Tiguan и Polo. Производственная мощность предприятия составляет 225 тысяч автомобилей в год.
Что же касается нового «Рапида», то его представили в декабре прошлого года. Модель получила новую внешность и надпись Skoda на корме вместо эмблемы. Гамма двигателей осталась без изменений. Начальная цена новинки составит 829 000 рублей — на 32 тысячи рублей дороже нынешней машины. Rapid можно будет купить с «атмосферником» объемом 1,6 литра мощностью 90 либо 110 лошадиных сил и 1,4-литровым турбомотором (125 сил).