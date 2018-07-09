Skoda готовит Rapid второго поколения

Компания Skoda готовит компактную модель Rapid второго поколения. По данным издания Autocar, производство версии для индийского рынка стартует в 2021 году. Это вполне согласуется с заявлением руководителя фирмы Бернхарда Майера, обещавшего сперва запустить к 2020 году новый «народный» кроссовер для рынка Индии.

Сейчас под названием Rapid в Индии выпускают совсем не ту машину, что знакома россиянам. По сути, это Volkswagen Polo Sedan, передок которого переоформлен в шкодовском духе. Сам Polo Sedan в Индии носит имя Vento.

Параллельно с «Рапидом» второго поколения в Индии начнут выпускать и новый Volkswagen. Такой седан под именем Virtus уже собирают на фабрике в бразильском Сан-Бернарду-ду-Кампу. По данным Autocar, Skoda Rapid сохранит кузов седан, но будет иметь существенно больше отличий от родственного Фольксвагена, нежели нынешняя модель.

1/2 2/2 Volkswagen Virtus бразильского производства Skoda Rapid индийского производства

Обе машины в следующем поколении станут заметно крупнее: так, колесная база вырастет с 2553 до 2650 миллиметров. Новые седаны построены на новой модульной платформе MQB-A0, лежащей в основе хэтчбеков Skoda Fabia, Seat Ibiza и Volkswagen Polo текущего поколения. Под капотом окажется трехцилиндровый мотор объемом один литр и мощностью 116 лошадиных сил.

На европейском рынке Skoda Rapid второго поколения ждет другое будущее. По данным британского журнала Auto Express, она лишится кузова лифтбек, который не пользуется спросом за пределами Чехии. Новый Rapid будет выпускаться исключительно в виде хэтчбека с вертикальной пятой дверью.

1/2 2/2 Таким в журнале Auto Express представляют Rapid второго поколения Так выглядит Skoda Rapid Sapceback текущего поколения

Такие машины под названием Rapid Spaceback завод в Млада-Болеславе выпускает для европейского рынка и сейчас, а вот в Калуге собирают исключительно лифтбеки.

По мнению журналистов Auto Express, будущий Rapid благодаря длиннобазному шасси и просторному салону будет соперничать с машинами классом выше: Opel Astra, Ford Focus и Volkswagen Golf. По неофициальной информации, машина будет оснащаться трехцилиндровыми моторами объемом 1 литр мощностью от 84 до 109 лошадиных сил и 1,5-литровым турбомотором с отдачей до 150 сил. Не исключено, что Skoda также получит турбодизель 1.6 и версию с «умеренным гибридом».

Вероятно, новая Skoda Rapid будет представлена в 2019 году. В планах у «Шкоды» также родственный кроссовер с внешностью концепт-кара Vision X.