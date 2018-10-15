Стало известно имя преемника Skoda Rapid

«С новой Skoda Scala мы открываем очередную главу в истории компакт-класса, — говорит председатель совета директоров чешской марки Бернхард Майер. — Это совершенно новая разработка, которая задает новые стандарты технологичности, безопасности и дизайна».
Имя Scala использовал альянс Renault Nissan для обозначения на ряде рынков Renault Samsung SM3 и Nissan Latio.
Новый хэтчбек станет первой моделью Skoda, построенной на удлиненном варианте платформы A0 MQB. Она же лежит в основе Volkswagen Polo, Seat Arona и Volkswagen T-Cross. Кроме того, Scala будет первой европейской моделью с названием марки вместо логотипа на двери багажника.
Каким будет дизайн Skoda Scala продемонстрировал представленный в Париже концепт-кар Vision RS. Серийный хэтчбек сохранит общую концепцию, получит схожее оформление фар, решетки радиатора и элементов переднего бампера. Линейка двигателей хэтчбека будет состоять из бензиновых турбодвигателей объемом 1,0 и 1,5 литра. Также возможно появление в гамме дизельного агрегата.