Стало известно имя преемника Skoda Rapid

Новый хэтчбек станет первой моделью Skoda, построенной на удлиненном варианте платформы A0 MQB. Она же лежит в основе Volkswagen Polo, Seat Arona и Volkswagen T-Cross. Кроме того, Scala будет первой европейской моделью с названием марки вместо логотипа на двери багажника.