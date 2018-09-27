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9:28

Прототип новой «заряженной» Skoda оказался гибридом

Компания раскрыла информацию о силовой установке концепт-кара Vision RS

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Компания Skoda опубликовала новые изображения концепт-кара Vision RS, демонстрирующего развитие языка дизайна RS-моделей, и раскрыла информацию о его технической начинке. Публичный дебют прототипа состоится на парижском мотор-шоу в начале следующего месяца.

Skoda Vision RS оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый двигатель TSI мощностью 150 лошадиные силы, электромотор (102 силы) и блок аккумуляторов емкостью 13 киловатт-часов. Суммарная отдача в 245 лошадиных сил позволяет концепт-кару разгоняться до сотни за 7,1 секунды. Максимальная скорость — 209 километров в час.

Пополнить запас батареи можно за 2,5 часа. На электротяге Vision RS проезжает до 70 километров по циклу NEDC и выбрасывает в воздух 33 грамма диоксида углерода (CO2) на километр пробега.

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Спортивную ДНК прототипа символизируют резкие грани выштамповок кузова, рельефные воздухозаборники в переднем бампере, треугольная оптика, а также материалы отделки салона: карбон, алькантара и хрусталь. Напольные коврики концепт-кара выполнены их материала Pinatex, полученного из переработанных волокон листьев ананасового дерева.

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