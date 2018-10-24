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14:24

Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке Scala

Компания сообщила детальные характеристики новой модели

Компания Skoda вывела на дорожные испытания прототипы новой компактной модели Scala. Хэтчбек продемонстрирует новый язык дизайна чешской марки и первым переедет на «фольксвагеновскую» платформу MQB A0. На рынке Skoda Scala появится в первой половине 2019 года.

Длина «Скáлы» составит 4362 миллиметра, ширина — 1793 миллиметра, высота — 1471 миллиметр. Размер колесной базы хэтчбека достигает 2649 миллиметров. По своим габаритам новинка меньше лифтбека Octavia, хотя внутренние размеры практически идентичны. Так, запас места в ногах составляет 73 миллиметра для обеих моделей, пространства сзади чуть меньше чем в «Октавии» (1425 против 1449 миллиметров), а над головой больше (982 против 980 миллиметров).

Объем багажника хэтчбека варьируется от 461 до 1410 литров.

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В гамму двигателей Skoda Scala войдут бензиновые и дизельные турбомоторы, а также силовая установка, работающая на метане. Базовый мотор 1.0 TSI (95 сил) будет работать в паре с пятиступенчатой «механикой», 115-сильный вариант этого двигателя, 1.5 TSI (150 сил) и 1.6 TDI (115 сил) совместят с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» DSG. 90-сильный 1.0 G-TEC, работающий на природном газе, предложат только с шестиступенчатой механической коробкой передач.

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Тизер Skoda Scala

Хэтчбек оснастят полностью светодиодной оптикой, складным буксировочным крюком с электроприводом, электроприводом двери багажника, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с 9,2-дюймовым дисплеем, заниженной на 15 миллиметров подвеской с двумя степенями жесткости (опция), адаптивным круиз-контролем, работающим на скоростях до 210 километров в час и расширенным перечнем электронных систем безопасности.

Каким приблизительно будет дизайн товарной версии Skoda Scala продемонстрировал представленный в Париже концепт-кар Vision RS. Серийный хэтчбек сохранит общую с прототипом концепцию, получит схожее оформление фар, решетки радиатора и элементов переднего бампера.

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