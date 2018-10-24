Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке Scala

Длина «Скáлы» составит 4362 миллиметра, ширина — 1793 миллиметра, высота — 1471 миллиметр. Размер колесной базы хэтчбека достигает 2649 миллиметров. По своим габаритам новинка меньше лифтбека Octavia, хотя внутренние размеры практически идентичны. Так, запас места в ногах составляет 73 миллиметра для обеих моделей, пространства сзади чуть меньше чем в «Октавии» (1425 против 1449 миллиметров), а над головой больше (982 против 980 миллиметров).

Объем багажника хэтчбека варьируется от 461 до 1410 литров.