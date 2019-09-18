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19:05

Skoda запустила производство первого гибрида

С конвейера марки в Чехии сошел первый Superb iV

На заводе компании Skoda в Квасинах началось серийное производство первого гибридного автомобиля в истории компании – седана Superb iV.

Производство наладили на той же линии, где собирают все остальные версии «Суперба» с классическими двигателями внутреннего сгорания. Для модернизации мощностей завода компания потратила около 12 миллионов евро — в частности, были усовершенствованы кузовной цех и сборочные линии.

Кроме того, на сборочной линии установили дополнительный контейнер для рам шасси и манипулятор для батарей. Также доработки коснулись помещения, которое используется для контроля качества. Рабочие места были переоборудованы для производства и проверки автомобилей с гибридной силовой установкой.

Гибридный седан Skoda Superb оснащается 1,4-литровым двигателем TSI, который в паре с электромотором выдает 218 лошадиных сил. Суммарный запас хода автомобиля достигает 930 километров, в то время как только на электротяге он может проехать до 56 километров. Старт продаж новинки запланирован на 2020 год.

Матричные фары и задние фонари с динамическими поворотниками Skoda Superb

В России седан представлен в четырех комплектациях. Стоимость базовой Active, которая оснащается 1,4-литровым двигателем и семиступенчатым «роботом» DSG, начинается от 1 643 000 рублей. Топовая комплектация в исполнении Laurin&Klement с такой же силовой установкой стоит от 2 332 000 рублей.