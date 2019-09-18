Skoda запустила производство первого гибрида

Производство наладили на той же линии, где собирают все остальные версии «Суперба» с классическими двигателями внутреннего сгорания. Для модернизации мощностей завода компания потратила около 12 миллионов евро — в частности, были усовершенствованы кузовной цех и сборочные линии.
Кроме того, на сборочной линии установили дополнительный контейнер для рам шасси и манипулятор для батарей. Также доработки коснулись помещения, которое используется для контроля качества. Рабочие места были переоборудованы для производства и проверки автомобилей с гибридной силовой установкой.
Гибридный седан Skoda Superb оснащается 1,4-литровым двигателем TSI, который в паре с электромотором выдает 218 лошадиных сил. Суммарный запас хода автомобиля достигает 930 километров, в то время как только на электротяге он может проехать до 56 километров. Старт продаж новинки запланирован на 2020 год.
В России седан представлен в четырех комплектациях. Стоимость базовой Active, которая оснащается 1,4-литровым двигателем и семиступенчатым «роботом» DSG, начинается от 1 643 000 рублей. Топовая комплектация в исполнении Laurin&Klement с такой же силовой установкой стоит от 2 332 000 рублей.