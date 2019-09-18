Skoda запустила производство первого гибрида

Кроме того, на сборочной линии установили дополнительный контейнер для рам шасси и манипулятор для батарей. Также доработки коснулись помещения, которое используется для контроля качества. Рабочие места были переоборудованы для производства и проверки автомобилей с гибридной силовой установкой.

Гибридный седан Skoda Superb оснащается 1,4-литровым двигателем TSI, который в паре с электромотором выдает 218 лошадиных сил. Суммарный запас хода автомобиля достигает 930 километров, в то время как только на электротяге он может проехать до 56 километров. Старт продаж новинки запланирован на 2020 год.