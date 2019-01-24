Стало известно имя нового кроссовера Skoda для Европы

Слово Kamiq происходит из языка инуитов, группы коренных народов, проживающих на севере Канады и в Гренландии, где оно обозначает предмет, который настолько хорошо подходит своему владельцу, что ощущается как вторая кожа. При этом Kamiq соответствует и нынешней номенклатуре, когда имена кроссоверов начинаются на букву K и оканчиваются на Q.