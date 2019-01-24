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12:17

Стало известно имя нового кроссовера Skoda для Европы

Дебют модели состоится на международном автосалоне в Женеве

На автосалоне в Женеве состоится мировая премьера нового кроссовера Skoda для европейского рынка. Модель станет третьим представителем семейства чешских вседорожников и получит имя, как у китайского субкомпакта — Kamiq.

Слово Kamiq происходит из языка инуитов, группы коренных народов, проживающих на севере Канады и в Гренландии, где оно обозначает предмет, который настолько хорошо подходит своему владельцу, что ощущается как вторая кожа. При этом Kamiq соответствует и нынешней номенклатуре, когда имена кроссоверов начинаются на букву K и оканчиваются на Q.

Тизер нового кроссовера, дизайн которого основан на концепте Skoda Vision X.

Kamiq позиционируется как самый доступный кроссовер в модельном ряду Skoda, предназначенный для людей, ведущих активный образ жизни. Вседорожник построят на платформе MQB, оснастят расширенным набором систем безопасности и рядом решений в духе Simply Clever, которые уже стали визитной карточной чешского производителя.

Skoda Kamiq для китайского рынка.

Китайский Skoda Kamiq ориентирован на местную молодежь и построен на старой платформе PQ25. Кроссовер комплектуется атмосферным двигателем 1.5 MPI мощностью 110 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». Привод — только передний.

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