Стало известно имя нового кроссовера Skoda для Европы

Слово Kamiq происходит из языка инуитов, группы коренных народов, проживающих на севере Канады и в Гренландии, где оно обозначает предмет, который настолько хорошо подходит своему владельцу, что ощущается как вторая кожа. При этом Kamiq соответствует и нынешней номенклатуре, когда имена кроссоверов начинаются на букву K и оканчиваются на Q.
Kamiq позиционируется как самый доступный кроссовер в модельном ряду Skoda, предназначенный для людей, ведущих активный образ жизни. Вседорожник построят на платформе MQB, оснастят расширенным набором систем безопасности и рядом решений в духе Simply Clever, которые уже стали визитной карточной чешского производителя.
Китайский Skoda Kamiq ориентирован на местную молодежь и построен на старой платформе PQ25. Кроссовер комплектуется атмосферным двигателем 1.5 MPI мощностью 110 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». Привод — только передний.