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18:31

Skoda обновила кроссоверы Karoq и Kodiaq

Модели получили новое оборудование и шрифтовое начертание Skoda вместо логотипа

Компания Skoda представила кроссоверы Karoq и Kodiaq 2020 модельного года. Вседорожники получили новый электронный помощник Side Assist и шрифтовое начертание Skoda на двери багажника вместо логотипа.

Логотип меняют на текст в рамках перехода к новому фирменному стилю. В аналогичном ключе оформлены все последние новинки чешской марки — от Scala до Superb. Впрочем, простым перевешиваем букв дело не ограничивается: и для Karoq, и для Kodiaq расширен перечень доступного оборудования, а для младшей модели еще предложен новый двигатель.

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Обе модели отныне можно укомплектовать системой мониторинга слепых зон Side Assist, которая пришла на смену Blind Spot Detect. Ее рабочий диапазон увеличился с 20 до 70 метров, а предупредительная индикация стала более заметной для водителя. Side Assist остается активной на скорости более 15 километров в час, но при торможении она отключает только при достижении 10 километров в час. Частью системы также являются контроль трафика в поперечном направлении при движении задним ходом.

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Помимо Side Assist, Skoda предложила адаптивные амортизаторы DCC для переднеприводных модификаций кроссоверов и двухлитровый дизель для «Карока». Двигатель выдает 190 сил, сочетается с полным приводом и семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями. Наконец, Skoda Kodiaq 2020 модельного года в исполнении Sportline, RS и L&K можно заказать с новыми 20-дюймовыми колесами.

В России пока официально продается только Kodiaq. Начальная цена дорестайлингового кроссовера составляет 1 457 000 рублей. Версия Sportline обойдется в 2 797 000 рублей, а L&K — в 2 953 000 рублей.

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