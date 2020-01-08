Skoda поделилась изображениями «другого» Kamiq

Kamiq, который уже продается в Европе, уступает Vision IN по габаритам: его длина составляет 4 241 против 4 260 миллиметров у версии для индийского рынка. Кроссовер базируется на платформе MQB A0 IN, которая также лежит в основе представленного недавно Volkswagen Nivus.