Skoda поделилась изображениями «другого» Kamiq

18:22
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Компания Skoda опубликовала пару тизеров нового концептуального кроссовера, который получил название Vision IN. Серийная модель, которая на деле является аналогом европейского Kamiq для Индии, появится в течение 2020 года.
Kamiq, который уже продается в Европе, уступает Vision IN по габаритам: его длина составляет 4 241 против 4 260 миллиметров у версии для индийского рынка. Кроссовер базируется на платформе MQB A0 IN, которая также лежит в основе представленного недавно Volkswagen Nivus.
Судя по опубликованному скетчу, автомобиль получит массивный передний бампер с широкими воздухозаборниками. Однако вряд ли эти дизайнерские решения перекочуют на «товарную» версию.
Skoda Vision IN покажут в следующем месяце на автосалоне в Дели.