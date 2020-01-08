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18:22

Skoda поделилась изображениями «другого» Kamiq

Новинка предназначена для индийского рынка

Skoda Vision IN © Skoda
Лиза Будрина
Компания Skoda опубликовала пару тизеров нового концептуального кроссовера, который получил название Vision IN. Серийная модель, которая на деле является аналогом европейского Kamiq для Индии, появится в течение 2020 года.

Kamiq, который уже продается в Европе, уступает Vision IN по габаритам: его длина составляет 4 241 против 4 260 миллиметров у версии для индийского рынка. Кроссовер базируется на платформе MQB A0 IN, которая также лежит в основе представленного недавно Volkswagen Nivus.

Судя по опубликованному скетчу, автомобиль получит массивный передний бампер с широкими воздухозаборниками. Однако вряд ли эти дизайнерские решения перекочуют на «товарную» версию.

Skoda Vision IN покажут в следующем месяце на автосалоне в Дели.