Электрический кроссовер Skoda приблизили к серии

В салоне кроссовера установлен новый двухспицевый руль, цифровая приборная панель и дисплей информационно-развлекательной системы, будто парящий в воздухе. Дефлекторы вентиляции оснащены индивидуальными сенсорными панелями управления. В нише на центральной консоли можно установить два смартфона: они автоматически подключатся к бортовой системе и будут заряжаться через индукционную панель.