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10:53

Электрический кроссовер Skoda приблизили к серии

Skoda Vision iV дает представление о том, как будут выглядеть электрокары марки

Компания Skoda представила на автосалоне в Женеве очередной автомобиль, построенный на платформе MEB. Им стал концептуальный кроссовер-купе Vision iV, который дает представление о том, какими станут будущие электрокары марки.
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Особенностью дизайна Skoda Vision iV является светящаяся полоса во всю ширину кузова, соединяющая светодиодные фары. В будущем она станет отличительной чертой всех электрокаров Skoda. Сзади: небольшой спойлер, С-образные диодные фонари, подсвечивающаяся полоса на диффузоре и шрифтовое начертание Skoda на двери багажника.

Габаритная длина концепта составляет 4665 миллиметров, ширина - 1926 миллиметров, высота - 1613 миллиметров

Кроме того, Vision iV также досталась измененная решетка радиатора с вертикальными ребрами, камеры вместо боковых зеркал, ножки которых напоминают акульи плавники, и 22-дюймовые колеса.

В салоне кроссовера установлен новый двухспицевый руль, цифровая приборная панель и дисплей информационно-развлекательной системы, будто парящий в воздухе. Дефлекторы вентиляции оснащены индивидуальными сенсорными панелями управления. В нише на центральной консоли можно установить два смартфона: они автоматически подключатся к бортовой системе и будут заряжаться через индукционную панель.

Обивка сидений изготовлена из специального материала на основе вторсырья

Силовая установка Skoda Vision iV состоит из отдельных электромоторов для каждой оси. Их суммарная мощность достигает 306 лошадиных сил. Время разгона до 100 километров в час — 5,9 секунды. Максимальная скорость — 180 километров в час. Тяговая батарея под полом емкостью 83 киловатт-часа обеспечивает пробег до 500 километров на одной зарядке.

Skoda Vision iV развивает концепцию концепта Vision E 2017 года. Кросс-купе также был построен на MEB, оснащен двум электромоторами суммарной мощность 306 лошадиных сил и мог проезжать без подзарядки до 500 километров.

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