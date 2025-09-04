Универсал Skoda Vision O получит распашные двери

Универсал Skoda Vision O получит распашные двериПремьера состоится 8 октября
Vision O продемонстрирует новый виток эволюции дизайнерского языка Skoda Modern Solid. Упор будет сделан на аэродинамику, повышающую эргономичность и запас хода. Судя по видео, концепт получит удлиненный корпус с рельефным капотом, круто наклоненным ветровым стеклом и скрытыми дверными ручками.
Двери распашные; центральных стоек нет, хотя на задних дверях имеется необычный выступ — их имитация. Также шоу-кар получит оригинальную заднюю оптику со светящейся надписью Skoda по центру и стеклянную крышу со спойлером.
Салон четырехместный с диваном на втором ряду, плоским полом, приплюснутым рулевым колесом и небольшим центральным дисплеем. Большие подголовники передних кресел, вероятно, будут напечатаны на 3D-принтере — их Skoda показала на более раннем тизере. Кроме того, в отделке щедро применят экологичные материалы.
Других подробностей пока немного. Ожидается, что универсал растянется в длину на 4,7 метра и сможет проезжать на одной зарядке до 600 километров. Привод будет задним либо полным.