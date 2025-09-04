Универсал Skoda Vision O получит распашные двери

Двери распашные; центральных стоек нет, хотя на задних дверях имеется необычный выступ — их имитация. Также шоу-кар получит оригинальную заднюю оптику со светящейся надписью Skoda по центру и стеклянную крышу со спойлером.

Салон четырехместный с диваном на втором ряду, плоским полом, приплюснутым рулевым колесом и небольшим центральным дисплеем. Большие подголовники передних кресел, вероятно, будут напечатаны на 3D-принтере — их Skoda показала на более раннем тизере. Кроме того, в отделке щедро применят экологичные материалы.