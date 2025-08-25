Skoda показала салон Vision O — предвестника следующей Octavia

Его покажут публике 8 сентября

Skoda приоткрыла салон Vision O, который переродится в новую Octavia. Чешская марка продолжает тизерную кампанию, предвосхищающую премьеру концепт-кара Vision O. Этот концепт станет предвестником следующей Octavia, и O в его названии, по одной из версий, как раз указывает на «родство» с новым поколением бестселлера. На этот раз Skoda частично показала интерьер шоу-кара, который дебютирует на автосалоне в Мюнхене.