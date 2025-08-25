Skoda показала салон Vision O — предвестника следующей Octavia

Skoda показала салон Vision O — предвестника следующей OctaviaЕго покажут публике 8 сентября
Салон оформят согласно новому поколению фирменного дизайнерского языка Skoda — Modern Solid. Отходы Skoda рассматривает как «ценный ресурс», а потому в Vision O будут щедро применены экоматериалы — как переработанные, так и растительного происхождения, отмечает пресс-служба марки.
Показали чехи пока немного: на кадрах можно увидеть спинки передних сидений с «воздушными» сетчатыми подголовниками, напечатанными на 3D-принтере, и панорамную крышу.
Обещаны эргономичный дизайн, комфорт и минимализм с чистыми линиями и простыми формами.
Премьера прототипа в кузове универсал состоится 8 сентября 2025 года на автосалоне в Мюнхене. Сообщалось, что он растянется в длину на 4,7 метра и сможет проезжать на одной зарядке до 600 километров. Привод будет задним либо полным. В будущем Vision O переродится в полностью электрическую Octavia.