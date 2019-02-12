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12 февраля, 17:25

«Шкода» показала первые изображения электрического кросс-купе

Премьера концепта Vision iV состоится на женевском автосалоне

Компания Skoda опубликовала первые изображения электрического концепта Vision iV. Публичный дебют купеобразного кроссовера, построенного на платформе MEB, состоится на автосалоне в Женеве.
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Как говорят представители марки, на новинке продемонстрируют эволюцию фирменного стиля «Шкоды». Особенность шоу-кара — светящаяся полоса во всю ширину кузова, которая, по словам главного дизайнера марки Оливера Стефани, станет отличительной чертой всех электрокаров Skoda. Кроссоверу также досталась измененная решетка радиатора с вертикальными ребрами, камеры вместо боковых зеркал, ножки которых напоминают акульи плавники, и 22-дюймовые колеса.

Сзади дизайнеры заново перерисовали традиционные С-образные фонари, нанесли на дверцу багажника надпись Skoda, как у последних моделей марки, а также продублировали переднюю светодиодную полосу — ее интегрировали в диффузор.

Skoda Vision iV, вероятно, будет дальше развивать идеи, заложенные в концепте Vision E 2017 года. Кросс-купе был построен на MEB, оснащен двум электромоторами суммарной мощность 306 лошадиных сил и мог проезжать без подзарядки до 500 километров.

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