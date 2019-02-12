«Шкода» показала первые изображения электрического кросс-купе

Как говорят представители марки, на новинке продемонстрируют эволюцию фирменного стиля «Шкоды». Особенность шоу-кара — светящаяся полоса во всю ширину кузова, которая, по словам главного дизайнера марки Оливера Стефани, станет отличительной чертой всех электрокаров Skoda. Кроссоверу также досталась измененная решетка радиатора с вертикальными ребрами, камеры вместо боковых зеркал, ножки которых напоминают акульи плавники, и 22-дюймовые колеса.