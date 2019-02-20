Skoda показала интерьер электрического кросс-купе Vision iV

Skoda Vision iV, вероятно, будет дальше развивать стилистические идеи, заложенные в концепте Vision E 2017 года. Кросс-купе также был построен на MEB и оснащен двумя электромоторами суммарной мощность 306 лошадиных сил. Без подзарядки он мог проезжать до 500 километров.