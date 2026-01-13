Skoda за 50 000 долларов решили назвать «Пик»Об этой машине фактически понятно лишь то, что она будет большой, дорогой и семиместной.
В следующем сезоне марка представит серийную версию концепт-кара Vision 7S, дебютировавшего четыре года назад. Он станет флагманом «батарейной» линейки, получив семиместный салон. Соответственно, актуальные Elroq, Enyaq, а также будущий Epiq будут компактнее.
Предварительная стоимость озвучена, и она будет непривычной для автомобилей марки Skoda — более 50 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей). В компании верят, что новинка окажется редким предложением, а потому позволит укрепить бренд.
Серийное воплощение Skoda Vision 7S построят на платформе MEB Volkswagen Group. Внешне товарный вариант будет почти идентичен концепту четырехлетней давности, который оформлен согласно фирменному дизайнерскому языку Modern Solid.
А ещё Skoda готовится подвергнуть революции свой бестселлер Octavia: уже скоро модель станет полностью электрической, породнившись... с будущим Volkswagen Golf. На ее внешность и наполнение проливает свет универсал Vision O.