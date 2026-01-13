Skoda за 50 000 долларов решили назвать «Пик»

Об этой машине фактически понятно лишь то, что она будет большой, дорогой и семиместной.

Skoda назовёт семиместный электрокар именем Peaq. «Наша новая флагманская модель выводит ценности бренда — простор и практичность — на совершенно новый уровень. С сегодняшнего дня наше смелое видение электрического будущего Skoda обрело название: Peaq — четкое указание на место этой модели в нашем портфолио», — отметил член совета директоров чешской марки Мартин Ян.