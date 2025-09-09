Такой будет следующая Octavia: Skoda представила Vision O

В длину Vision O достигает 4850 миллиметров — то есть он на 152 миллиметра длиннее нынешней Octavia с аналогичным типом кузова, но короче флагманского Superb. В багажнике умещается до 650 литров груза, плюс есть множество решений в духе Simply Clever: крючки, отсеки для мелочей, встроенный холодильник, четыре зонтика и портативная Bluetooth-колонка.