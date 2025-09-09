Новости
Опубликовано 09 сентября 2025, 09:00
1 мин.

Такой будет следующая Octavia: Skoda представила Vision O

Самую продаваемую модель чешской марки переводят на электричество
Skoda представила концепт Vision O, который переродится в Octavia. Skoda готовится подвергнуть революции свой бестселлер Octavia: через пару лет модель станет полностью электрической и породнится с будущим Volkswagen Golf. На ее внешность и наполнение проливает свет универсал Vision O с распашными дверями, который чехи привезли на автосалон в Мюнхене.
Skoda Vision O
© Skoda
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Как и показанный накануне кроссовер Epic, Skoda Vision O является «витриной» освеженной стилистики Modern Solid. Многие элементы достанутся Octavia, однако часть чисто концептуальных «фишек» отпадет по пути в серию: например, задние двери, открывающиеся против хода, и сетчатые подголовники, напечатанные на 3D-принтере.

Skoda Vision O

В длину Vision O достигает 4850 миллиметров — то есть он на 152 миллиметра длиннее нынешней Octavia с аналогичным типом кузова, но короче флагманского Superb. В багажнике умещается до 650 литров груза, плюс есть множество решений в духе Simply Clever: крючки, отсеки для мелочей, встроенный холодильник, четыре зонтика и портативная Bluetooth-колонка.

Вместо обычной «приборки» Skoda разместила под лобовым стеклом узкий дисплей Horizon Display — подобный подход можно увидеть у BMW. Центральный экран имеет портретную ориентацию, а под ним видны «шайба» для выбора режимов езды, несколько физических клавиш и отсеки для беспроводной зарядки телефонов. Управлять некоторыми функциями можно и с помощью голосового ассистента Laura, которой внедрили ИИ.

О «технике» шоу-кара марка не распространяется. «Товарная» Octavia выйдет в свет в кузовах лифтбек и универсал, будет построена на платформе SSP и, вероятно, получит 800-вольтовую архитектуру. Программное обеспечение, которое достанется и Golf, разработают совместно с американским Rivian.