Публичный дебют концепт-кара состоится летом текущего года

Пульс

Студенты сделают для «Шкоды» кроссовер-кабриолет

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12 апреля 2018

Студенты технического училища Skoda работают над кабриолетом, построенным на базе кроссовера Karoq. О новинке пока нет никакой информации. Известно лишь, что дебют машины запланирован на июнь текущего года.

11 потрясающих самодельных машин

Постройкой машины занимается группа из 20 студентов семи разных специальностей. Опубликованный эскиз свидетельствует о том, что кросс-кабриолет лишится задних дверей и получит выступ в задний части кузова для хранения крыши. Пока остается неясным, сколько в машине будет мест, как реализуют складной маханием, а также какой материал планируется использовать для изготовления верха.

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Ранее студенты училища неоднократно готовили уникальные проекты на базе серийных моделей Skoda. Среди них: двухместный Citigo, пикап Fabia, купеобразный Rapid Spaceback и электрической багги Citigo.

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Двухместный Citigo

Двухместный Citigo

Пикап Fabia

Пикап Fabia

Rapid Spaceback Coupe

Rapid Spaceback Coupe

Электрическое багги Citigo

Электрическое багги Citigo

В феврале текущего года студенты Европейского института дизайна разработали для Hyundai концептуальное багги Kite. Учащиеся построили полномасштабную модель машины, которая стала частью дипломного проекта магистерской программы «Дизайн транспортных средств».

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Садись, пять

Самые интересные автомобильные проекты, разработанные студентами

Теги:
SkodaKaroq
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