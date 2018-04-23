Новинку построят на платформе седана Rapid

Пульс

Представлен самый доступный кроссовер Skoda

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23 апреля 2018

Компания Skoda полностью раскрыла внешний вид нового субкомпактного кроссовера для китайского рынка под названием Kamiq. Новинка расположится на ступеньку ниже Karoq и будет построена на старой платформе PQ25, которая также используется для седана Rapid.

По предварительной информации, на момент запуска Kamiq будет предлагаться с новым 1,5-литровым двигателем, выдающим 110 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента. Коробка — только механическая. Из-за желания сохранить цену на низком уровне, гибридная силовая установка для модели не предусмотрена.

Ранее сообщалось, что длина Skoda Kamiq составит 4390 миллиметров, ширина — 1781 миллиметр, высота — 1593 миллиметра. Колесная база кроссовера достигает 2610 миллиметров. Он на восемь миллиметров длиннее, на 60 миллиметров уже и на 12 миллиметров ниже европейской версии Karoq. У последнего также больше расстояние между осями — на 20 миллиметров.

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Свой доступный кроссовер ранее показал Volkswagen. Новинка дебютировала на мероприятии, посвященном презентации нового Touareg, под видом концепт-кара Powerful Family SUV. Товарная версия прототипа станет первой разработанной моделью для Китая, которая выйдет на глобальный рынок.

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