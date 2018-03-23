Volkswagen показал новый доступный кроссовер

В рамках специального мероприятия в Пекине, где был показан внедорожник Touareg нового поколения, компания Volkswagen представила прототип нового, доступного кроссовера. В линейке немецкого автопроизводителя он расположится на ступень ниже «Тигуана».

Ранее немецкий производитель показал тизер нового вседорожника. Он станет первой разработанной для Китая моделью, которая выйдет за пределы местного рынка. Кроссовер построят на модульной платформе MQB, а его моторная гамма будет состоять из трех- и четырехцилиндровых агрегатов.

По данным издания Motor1, дебют серийного кроссовера состоится в августе текущего года. Запуск глобального производства на заводах группы Volkswagen в России, Мексике и Аргентине запланирован на 2020 год.

Дебютировавший в Пекине Touareg нового поколения построили на модульной платформе MLB Evo, которая также использовалась на Lamborghini Urus и Bentley Bentayga. В список оснащения внедорожника вошли полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и пневмоподвеска.

На российском рынке новый Volkswagen Touareg появится в июле-августе 2018 года. Внедорожник будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями (2.0 и 3.0 мощностью 249 и 340 лошадиных сил соответственно) и одним дизелем — трехлитровой «шестеркой» мощностью 249 лошадиных сил.

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