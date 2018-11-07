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15:37

Skoda устроила гонку игрушечных машинок по своему заводу

Два автомобиля проехали по предприятию в Млада-Болеславе

Компания Skoda опубликовала на своем YouTube-канале ролик, в котором две игрушечные копии раллийных хэтчбеков Fabia R5 устроили гонку по территории завода марки в чешском Млада-Болеславе. Машины проехали через цеха штамповки, сварки и окраски, а также доехали до линии окончательной сборки автомобилей.

В ролике участвовали машинки в масштабе 1:10, которые выступали в чемпионате Чехии по гонкам радиоуправляемых моделей. Такие автомобильчики могут разгоняться до 40 километров в час, а при соответствующих доработках – до 100 километров в час.

Одного заряда литий-полимерной батареи хватает на 30-40 минут гонки. Кроме того, для машин существует несколько типов покрышек для разного покрытия и амортизаторы с различными настройками.

В ролике машинками управляли участники чемпионата по гонкам радиоуправляемых моделей Ян Виктора и Якуб Харват

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