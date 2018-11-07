Skoda устроила гонку игрушечных машинок по своему заводу

В ролике участвовали машинки в масштабе 1:10, которые выступали в чемпионате Чехии по гонкам радиоуправляемых моделей. Такие автомобильчики могут разгоняться до 40 километров в час, а при соответствующих доработках – до 100 километров в час.
Одного заряда литий-полимерной батареи хватает на 30-40 минут гонки. Кроме того, для машин существует несколько типов покрышек для разного покрытия и амортизаторы с различными настройками.
Ранее появился ролик, в котором 15 игрушечных машинок буксируют настоящий пикап массой почти 2,2 тонны.