У отзываемых автомобилей нашли неисправные фары

Пульс

Skoda отправит в ремонт российские «Супербы»

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7 февраля 2018

Компания Skoda отзовет в России 1551 автомобиль. Под сервисную акцию попадают Superb, реализованные c 2016 по 2018 год. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

[Длительный тест универсала Skoda Superb: итоги, конкуренты и стоимость владения](https://motor.ru/testdrives/superbcombip2.htm)

Длительный тест универсала Skoda Superb: итоги, конкуренты и стоимость владения

Причиной отзыва стал возможный дефект фар: после запуска двигателя они остаются в положении базовой установки. Для его устранения будет произведено перепрограммирование управляющей электроники.

Все работы в рамках отзывной кампании будут выполнены бесплатно. Владельцев автомобилей оповестят о необходимости посетить сервис. Список VIN-номеров «Супербов», которым нужно посетить сервис, опубликован на сайте «Росстандарта».

В марте прошлого года под отзыв попало пять моделей Skoda: Octavia, Superb, Fabia, Yeti и Rapid. У этих автомобилей некорректно работает электронный блок управления роботизированной коробки передач DSG. В декабре прошлого года на сервис пригласили владельцев 26 тысяч Polo и Rapid. На их машинах обнаружилась некачественная сварка съемной буксировочной проушины.

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