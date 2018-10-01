Предвестник следующего Skoda Rapid: новые изображения

Габаритная длина концепта составляет 4356 миллиметров, ширина – 1810 миллиметров, высота – 1431 миллиметр, а размер колесной базы равен 2650 миллиметрам. По своим габаритам новинка близка к «Рапиду» (его длина на 127 миллиметров больше, чем у Vision RS), но по расстоянию между осями прототип приближается к «Октавии». Разница – 30 миллиметров в пользу Skoda Octavia. Объем багажника – 430 литров.
Прототип, демонстрирующий направление развития RS-линейки «Шкоды» и дизайн нового «Рапида», оснащается гибридной силовой установкой на базе 150-сильного бензинового турбоагрегата 1.5. В ее состав также входит электрический двигатель мощностью и комплект литий-ионных батарей емкостью 13 киловатт-часов. Суммарная мощность силовой установки достигает 245 лошадиных сил.
«Сотню» такой автомобиль набирает за 7,1 секунды, а с 80 до 120 километров в час ускоряется за 8,9 секунды. Максимальная скорость – 210 километров в час.
Запас хода автомобиля составляет 70 километров. Полная зарядка от бытовой электросети занимает 2,5 часа.
Прототип получит мультимедийный комплекс с голосовым помощником Amazon Alexa, светодиодные фары, 20-дюймовые колеса, а также карбоновые пороги, корпуса зеркал заднего вида и спойлер.