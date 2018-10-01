Предвестник следующего Skoda Rapid: новые изображения

Габаритная длина концепта составляет 4356 миллиметров, ширина – 1810 миллиметров, высота – 1431 миллиметр, а размер колесной базы равен 2650 миллиметрам. По своим габаритам новинка близка к «Рапиду» (его длина на 127 миллиметров больше, чем у Vision RS), но по расстоянию между осями прототип приближается к «Октавии». Разница – 30 миллиметров в пользу Skoda Octavia. Объем багажника – 430 литров.