Видео: Nissan Skyline превратили в диско-шар с «бесконечными» фонарями

Установка светодиодов на автомобиль — всегда довольно рисковое мероприятие, которое одним неверным движением можно легко превратить из тюнинга в стиле «Форсажа» в нечто безвкусное и довольно нелепое, а кроме того еще и небезопасное для других водителей. Но в случае с этим «Скайлайном» в кузове R32 автору, кажется, удалось достичь почти идеального баланса и сделать нечто действительно привлекательное и необычное.
Основной элемент в этом проекте, конечно же, задние фонари. Автор убрал стандартные галогенные лампы и заменил их светодиодами, но сделал это в довольно необычной манере. Благодаря нехитрым манипуляциям с лампочками и зеркалами, ему удалось добиться эффекта бесконечного зеркала внутри каждого фонаря. Помимо этого он сделал подсветку по длине всего названия модели на задней крышке и протянул диодную полосу между фонарями.
На этом автор проекта не остановился — диодная разноцветная лента также украшает внутреннюю часть колесных дисков, а благодаря внушительных размеров «полке» свет от лампочек отражается на металлической поверхности и создает иллюзию того, что подсвечивается весь диск, а не только его задняя часть. Помимо этого автор добавил подсветку в салон и на переднюю оптику.
Управлять всеми световыми эффектами можно с контроллера от Nintendo. C его помощью можно включать разные режимы диодов, выбирать цвет и режим работы лампочек. Кроме того, с пульта можно завести двигатель, открыть багажник или поднять спойлер. При этом автор подумал и о безопасности остальных водителей — у светодиодных элементов есть режим «классической» подсветки, которая практически не отличается от заводской.