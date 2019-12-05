Видео: Nissan Skyline превратили в диско-шар с «бесконечными» фонарями

Установка светодиодов на автомобиль — всегда довольно рисковое мероприятие, которое одним неверным движением можно легко превратить из тюнинга в стиле «Форсажа» в нечто безвкусное и довольно нелепое, а кроме того еще и небезопасное для других водителей. Но в случае с этим «Скайлайном» в кузове R32 автору, кажется, удалось достичь почти идеального баланса и сделать нечто действительно привлекательное и необычное.