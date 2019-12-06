Посмотрите на один из самых редких Nissan Skyline в мире

Несмотря на то, что самым желанным кузовом для фанатов модели был и остается R32, этот экземпляр вряд ли оставит кого-то равнодушным. Это одна из самых редких модификаций «Скайлайна» за всю его историю, которую австралийское ателье довело до идеального состояния.

В 1996 году Nissan решил выпустить ограниченную партию гоночного автомобиля GT-R Le Mans — как нетрудно понять из названия модели, это купе участвовало в старейшей гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана». В итоге на свет появилось купе R33 Nismo 400R с модифицированной рядной «шестеркой» серии RB.