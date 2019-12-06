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18:06

Посмотрите на один из самых редких Nissan Skyline в мире

Всего было выпущено 44 экземпляра в этой модификации

Анастасия Дубина
Австралийское ателье V-Spec Perfomance опубликовало детальное видео с одним из самых редких «Скайлайнов» в мире — двухдверки в кузове R33 и приставкой 400R. Всего таких автомобилей было выпущено 44 экземпляра.

Несмотря на то, что самым желанным кузовом для фанатов модели был и остается R32, этот экземпляр вряд ли оставит кого-то равнодушным. Это одна из самых редких модификаций «Скайлайна» за всю его историю, которую австралийское ателье довело до идеального состояния.

В 1996 году Nissan решил выпустить ограниченную партию гоночного автомобиля GT-R Le Mans — как нетрудно понять из названия модели, это купе участвовало в старейшей гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана». В итоге на свет появилось купе R33 Nismo 400R с модифицированной рядной «шестеркой» серии RB.

Nismo Nissan Skyline GT-R LM GT1

Мотор получил название RBX-GT2, который также называют REINIK, его построили специально для версии Nismo 400R. Инженеры увеличили объем до 2,8 литров, усилили блок цилиндров и головку, оснастили поршни охлаждающими каналами, установили спортивный катализатор и кованые шатуны и коленвал. На пике такой агрегат выдавал 443 лошадиные силы и 469 Нм момента. С места до 97 километров в час (60 миль в час) этот автомобиль «выстреливал» за четыре секунды, а предельная скорость превышала 300 километров в час.

Всего было построено 44 экземпляра, хотя некоторые источники утверждают, что было произведено 99 копий. Автомобиль, который сейчас находится в руках австралийского ателье, седьмой из всех выпущенных, окрашенный в темно-фиолетовый цвет.

Это не единственный редкий экземпляр в коллекции V-Spec Perfomance — в начале октября они опубликовали видео с одним из самых дорогих и редких «Скайлайнов» в исполнении Z-Perfomance. Таких версий было построено еще меньше, всего 19 штук, и одна из них находится в Австралии. При этом стоимость такого автомобиля превышает 32,5 миллиона рублей.

Источник: V-Spec Perfomance