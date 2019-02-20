Родстер Mercedes-Benz SL получил роскошное исполнение

Mercedes-Benz SL Grand Edition предложат в двух модификациях: SL 400 с битурбомотором 3.0 V6 (367 сил и 500 Нм момента) и SL 500 c 4.7 V8 (455 сил и 700 Нм момента). Коробка в обоих случаях одинаковая — «автомат» 9G-Tronic. Младший SL 400 разгоняется до «сотни» за 4,9 секунды. SL 500 на это требуется на 0,6 секунды меньше. Максимальная скорость родстеров ограничена на отметке 250 километров в час.
SL следующего поколения дебютирует в 2020 году. Модель выведут из линейки Mercedes-Benz и сделают частью модельного ряда Mercedes-AMG. Топовой версией родстера станет 800-сильный гибрид.
Для Mercedes-Benz SL Grand Edition доступны различные варианты окраса кузова: четыре оттенка металлик, стандартные черный и белый цвета, несколько оттенков серого и черного Obsidian Black. Родстеры из специальной серии комплектуются 10-спицевыми колесами AMG размером 19-дюймов спереди и 20 сзади.
Для отделки салона используется коричневая и перфорированная черная кожа. В оснащение автомобилей входит система обогрева шеи Airscarf, заниженная на 10 миллиметров подвеска с более агрессивными настройками, мультиконтурные сиденья с массажем и активный ассистент парковки.
В России родстер Mercedes-Benz SL доступен в трех модификациях: SL 400, SL 500 и спортивной Mercedes-AMG SL 63 с двигателем V8 объемом 5,5 литра и мощностью 571 сила (900 Нм момента). Начальная цена модели — 7 490 000 рублей.