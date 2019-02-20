Родстер Mercedes-Benz SL получил роскошное исполнение

Mercedes-Benz SL Grand Edition предложат в двух модификациях: SL 400 с битурбомотором 3.0 V6 (367 сил и 500 Нм момента) и SL 500 c 4.7 V8 (455 сил и 700 Нм момента). Коробка в обоих случаях одинаковая — «автомат» 9G-Tronic. Младший SL 400 разгоняется до «сотни» за 4,9 секунды. SL 500 на это требуется на 0,6 секунды меньше. Максимальная скорость родстеров ограничена на отметке 250 километров в час.