Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:24

Родстер Mercedes-Benz SL получил роскошное исполнение

Немецкая марка представила специальное издание модели — Grand Edition

Выпускающийся с 2012 года родстер Mercedes-Benz SL (R231) получил специальную версию Grand Edition. Презентация новинки запланирована на мартовский автосалон в Женеве, хотя европейские дилеры начнут принимать заказы уже с конца февраля.

Mercedes-Benz SL Grand Edition предложат в двух модификациях: SL 400 с битурбомотором 3.0 V6 (367 сил и 500 Нм момента) и SL 500 c 4.7 V8 (455 сил и 700 Нм момента). Коробка в обоих случаях одинаковая — «автомат» 9G-Tronic. Младший SL 400 разгоняется до «сотни» за 4,9 секунды. SL 500 на это требуется на 0,6 секунды меньше. Максимальная скорость родстеров ограничена на отметке 250 километров в час.

SL следующего поколения дебютирует в 2020 году. Модель выведут из линейки Mercedes-Benz и сделают частью модельного ряда Mercedes-AMG. Топовой версией родстера станет 800-сильный гибрид.

Для Mercedes-Benz SL Grand Edition доступны различные варианты окраса кузова: четыре оттенка металлик, стандартные черный и белый цвета, несколько оттенков серого и черного Obsidian Black. Родстеры из специальной серии комплектуются 10-спицевыми колесами AMG размером 19-дюймов спереди и 20 сзади.

>
Reload
1 / 2

Для отделки салона используется коричневая и перфорированная черная кожа. В оснащение автомобилей входит система обогрева шеи Airscarf, заниженная на 10 миллиметров подвеска с более агрессивными настройками, мультиконтурные сиденья с массажем и активный ассистент парковки.

>
Reload
1 / 2

В России родстер Mercedes-Benz SL доступен в трех модификациях: SL 400, SL 500 и спортивной Mercedes-AMG SL 63 с двигателем V8 объемом 5,5 литра и мощностью 571 сила (900 Нм момента). Начальная цена модели — 7 490 000 рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...