Mercedes-Benz SL станет 800-сильным гибридом

Компания Mercedes-Benz изучает возможность установки на SL следующего поколения гибридной силовой установки, которая будет состоять из твин-турбо мотора 4.0 V8 и электрического двигателя. Суммарная отдача агрегатов составит более 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Automobile.

Не исключено также, что SL следующего поколения выведут из линейки Mercedes-Benz и сделают частью модельного ряда Mercedes-AMG. Моторная гамма двухдверки в таком случае будет состоять еще и из двух двигателей V8 мощностью 612 и 522 лошадиные силы, а также рядной «шестерки», отдача которой составит 435 сил.

Mercedes-Benz SL текущего поколения

Издание сообщает также, что после смены поколения SL может лишиться жесткого складного верха, которым модель комплектуется сейчас, а также получить два дополнительных посадочных места.

В перечень оснащения SL следующего поколения, который появится у дилеров в 2021 году, войдут, например, пневмоподвеска, полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, а также система полного привода 4Matic, но какая именно, пока неизвестно.

Mercedes-Benz SL текущего поколения

В Automobile отметили также, что 800-сильная силовая установка появится не только на SL. Ее могут получить еще и S-класс, внедорожник GLS, а также четырехдверное купе AMG GT4, которое поборется за покупателей с Porsche Panamera.

На российском рынке Mercedes-Benz SL текущего поколения предлагается с четырьмя бензиновыми двигателями мощностью 367, 456, 585 и 630 лошадиных сил. Цены на модель начинаются с 7 100 000 рублей, а самая дорогая модификация стоит 17 600 000 рублей.

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