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18:33

Технология, про которую все забыли: «исчезающие» двери

Посмотрите на сдвижные двери Lincoln из 90-х

В 1993 году компания Lincoln представила машину с «исчезающими» дверями. По заказу марки фирма Joalto Design построила единственный прототип купе Mark VIII, двери которого не открывались, как у обычных автомобилей, а с помощью механического привода сдвигать подпол.

Причиной создания такого автомобиля стало стремление руководства Lincoln улучшить двери Mark VIII, которые занимали слишком много места при открытии. Joalto разработала новый кузов и придумала, как разместить двери в шасси. Однако дизайн не понравился представителям Lincoln, и прототип приказали уничтожить. Однако в Joalto этого так и не сделали. В 2007 году машину продали на Ebay.

Похожая конструкция использовалась BMW на родстере Z1. Там двери по направляющим смещались в нижнюю часть кузова, открывая доступ в салон автомобиля. Из-за особой конструкции у Z1 были высокие пороги, защищающие в случае чего от бокового удара.

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