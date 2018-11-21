Технология, про которую все забыли: «исчезающие» двери

Причиной создания такого автомобиля стало стремление руководства Lincoln улучшить двери Mark VIII, которые занимали слишком много места при открытии. Joalto разработала новый кузов и придумала, как разместить двери в шасси. Однако дизайн не понравился представителям Lincoln, и прототип приказали уничтожить. Однако в Joalto этого так и не сделали. В 2007 году машину продали на Ebay.
Похожая конструкция использовалась BMW на родстере Z1. Там двери по направляющим смещались в нижнюю часть кузова, открывая доступ в салон автомобиля. Из-за особой конструкции у Z1 были высокие пороги, защищающие в случае чего от бокового удара.