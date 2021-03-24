Видео: гонка восьмиколесного грузовика и пикапа с тремя автомобилями в прицепе

Полноприводный Ford F-450 оборудован 6,7-литровым дизельным V8 мощностью 475 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает 6-ступен­чатый «автомат». Масса пикапа составляет 12 700 килограммов. Специально для гонки к «Форду» прикрепили прицеп-автовоз, в котором разместили старенький седан BMW и два военных внедорожника. В связи с этим, точная масса участника гонки неизвестна.

Конкурентом пикапу стал тяжелый армейский грузовик Oshkosh HEMTT, масса которого составляет 17 690 килограммов. В движение восьмиколесную военную машину, стоявшую на вооружении США, приводит 360-сильный мотор объемом 12,1-литра. В паре с агрегатом работает четырехдиапазонная автоматическая трансмиссия. Максимальная скорость грузовика – 100 километров в час.

Чтобы не пришлось долго ждать, дрэг-гонку провели на дистанции 150 метров. В первом заезде Ford F-450 с автовозом практически сразу оторвался от преследователя, финишировав с большим отрывом. Вторая попытка также не увенчалась успехом для армейской машины. Груженный пикап снова стал первым, хотя и с меньшим гандикапом.