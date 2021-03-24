Видео: гонка восьмиколесного грузовика и пикапа с тремя автомобилями в прицепе

Полноприводный Ford F-450 оборудован 6,7-литровым дизельным V8 мощностью 475 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает 6-ступенчатый «автомат». Масса пикапа составляет 12 700 килограммов. Специально для гонки к «Форду» прикрепили прицеп-автовоз, в котором разместили старенький седан BMW и два военных внедорожника. В связи с этим, точная масса участника гонки неизвестна.
Конкурентом пикапу стал тяжелый армейский грузовик Oshkosh HEMTT, масса которого составляет 17 690 килограммов. В движение восьмиколесную военную машину, стоявшую на вооружении США, приводит 360-сильный мотор объемом 12,1-литра. В паре с агрегатом работает четырехдиапазонная автоматическая трансмиссия. Максимальная скорость грузовика – 100 километров в час.
Чтобы не пришлось долго ждать, дрэг-гонку провели на дистанции 150 метров. В первом заезде Ford F-450 с автовозом практически сразу оторвался от преследователя, финишировав с большим отрывом. Вторая попытка также не увенчалась успехом для армейской машины. Груженный пикап снова стал первым, хотя и с меньшим гандикапом.
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Кроме того, энтузиасты провели дрэг-гонку между тем же Oshkosh HEMTT и аэродромной пожарной машиной с шестью колесами. В этом соревновании военный грузовик все-таки праздновал победу. В одном из заездов соперником тяжелой пожарной техники стал один из участников съемочной группы. Мужчина резко убежал на старте вперед, однако на дистанции аэродромная техника все-таки обошла человека всего на половину корпуса.
Еще одну необычную дрэг-гонку провели канадские блогеры в ноябре прошлого года. Соперниками тех заездов стали знаменитый DeLorean DMC-12 из серии фильмов «Назад в будущие» и реплика пикапа Tesla Cybertruck, выполненная в масштабе 1:2.