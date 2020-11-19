Видео: DeLorean из «Назад в будущее» сразился в дрэге с миниатюрным Tesla Cybertruck

Канадская копия пикапа Илона Маска, за исключением размеров, внешне полностью повторяет оригинальный Cybertruck. У пикапа, высотой примерно по пояс взрослому человеку, аналогичный угловатый дизайн кузова из нержавеющей стали, такие же светодиодные ходовые огни и откидная грузовая платформа. В салон реплики можно попасть через стеклянную крышу, а внутри может разместиться только один человек. В качестве элементов управления водителю доступны традиционные руль и педали, а также мультимедийный экран, на который выводится информация о состоянии силовой установки.

В движение миниатюрный Cybertruck приводит три электромотора, расположенные на передней и задней осях. По словам создателей реплики, общий крутящий момент «мини-Теслы» составляет 850 Нм. Другие динамические характеристики электропикапа неизвестны. Ее создание обошлось инженерам в 50 143 доллара (примерно 3,8 миллиона рублей по текущему курсу). В качестве оппонента миниатюрной Tesla блогеры поставили знаменитый DeLorean DMC-12, которым владеет один из них. Купе оборудовано 2,9-литрвоым V6 мощностью 150 лошадиных сил.

На старте гонки Tesla Cybertruck удалось на доли секунды вырваться вперед, однако миниатюрный пикап сразу же сдал позиции и остался далеко позади DeLorean. Уже после окончания заезда блогеры выяснили, что причина столь неудачного выступления копии «Теслы» стал отказавший электромотор. Однако, несмотря на то, что специалистам удалось починить его прямо на треке, устраивать повторную гонку канадцы не стали.