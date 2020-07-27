Редчайший Mercedes-Benz SLR Stirling Moss продают на аукционе

За десять лет цена SLR McLaren Stirling Moss выросла почти в два раза: по оценке RM Sotheby's, конечная цена лота может достигать 2,2 миллиона евро. Однако на торгах с 14 по 22 июля редкий спидстер не нашёл своего покупателя, а значит нынешний владелец выставляет суперкар на аукцион с резервом.