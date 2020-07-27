Редчайший Mercedes-Benz SLR Stirling Moss продают на аукционе

Выставленный на продажу Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss — один из 75 спидстеров, выпущенных немецкой маркой в 2009 году в честь знаменитого британского гонщика Стирлинга Мосса. Двухдверка с оригинальным кузовом продавалась только владельцам «обычных» купе и родстеров SLR и стоила десять лет назад 1,2 миллиона евро.
Фото: rmsothebys.com
За неполные десять лет после выпуска SLR McLaren Stirling Moss трижды менял прописку: у первого хозяина суперкар был в Люксенбурге, вторым обладателем стал коллекционер с Ближнего Востока, а нынешний владелец продаёт автомобиль в Германии. В 2012 году спидстер участвовал в гонке Mille Miglia, но общий пробег не превышает 8,5 тысячи километров.
Фото: rmsothebys.com
Технически SLR McLaren Stirling Moss повторяет SLR 722 Edition, однако отдача 5,4-литрового компрессорного V8 увеличена на 10 лошадиных сил до 660 лошадиных сил, а композитный кузов позволил снизить снаряжённую массу на 200 килограммов. С места до 100 километров в час заднеприводный спидстер разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость достигает 350 километров в час, поэтому вместе с суперкаром предлагаются оригинальные защитные очки.
За десять лет цена SLR McLaren Stirling Moss выросла почти в два раза: по оценке RM Sotheby's, конечная цена лота может достигать 2,2 миллиона евро. Однако на торгах с 14 по 22 июля редкий спидстер не нашёл своего покупателя, а значит нынешний владелец выставляет суперкар на аукцион с резервом.