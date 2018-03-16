Компания анонсировала новый компактный автомобиль

Пульс

«Мерседес» подтвердил семиместную модель на базе А-Класса

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16 марта 2018

Компания Mercedes-Benz подтвердила выпуск компактной семиместной модели, которая должна выйти на рынок в течение ближайших нескольких лет. Об этом в интервью изданию Automotive News заявила руководитель маркетингового подразделения немецкой марки Бритта Зигер.

[Каким получился новый маленький «Мерседес»: главные факты о следующем А-классе](https://motor.ru/reports/newaclass.htm)

Каким получился новый маленький «Мерседес»: главные факты о следующем А-классе

Зигер не уточнила, будет ли новинка представлять собой минивэн или кроссовер. Она лишь добавила, что появление в линейке компактной семиместной модели продиктовано китайским рынком, где спрос на подобные автомобили постоянно увеличивается.

Новинку планируется построить на той же переднеприводной модульной платформе MFA, которая используется для всего семейства A-Class.

В общей сложности на этом шасси в ближайшем будущем выпустят как минимум семь новых моделей, включая преемника B-Class, маленький кроссовер GLB, а также замену CLA и GLA.

Помимо этого, Зигер добавила, что в семейство компактных моделей войдут электрокары, а также дизельные модификации, от которых в «Мерседесе» отказываться не намерены.

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