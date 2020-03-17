В США продают самый маленький в мире дом на колесах

Трейлер сделали складным — в сложенном виде его длина составляет всего 99 сантиметров. Однако за счет телескопических секций, прицеп можно увеличить в три раза. Создатели утверждают, что внутри может поместиться до трех взрослых пассажиров.

Благодаря скромным размерам, дом на колесах можно хранить даже в квартире или в гараже. Оснащение, разумеется, не самое богатое — внутри помимо кровати есть еще вентиляционный люк, USB-порт и 12-вольтовая розетка.