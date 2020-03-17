В США продают самый маленький в мире дом на колесах

Трейлер сделали складным — в сложенном виде его длина составляет всего 99 сантиметров. Однако за счет телескопических секций, прицеп можно увеличить в три раза. Создатели утверждают, что внутри может поместиться до трех взрослых пассажиров.
Благодаря скромным размерам, дом на колесах можно хранить даже в квартире или в гараже. Оснащение, разумеется, не самое богатое — внутри помимо кровати есть еще вентиляционный люк, USB-порт и 12-вольтовая розетка.
Купить трейлер можно за 5 699 долларов (423 892 рублей по текущему курсу). Есть и совсем базовая версия без колес, которая просто крепится к задней части автомобиля — ее стоимость ниже на 700 долларов (52 066 рублей). В ближайшее время создатели обещали добавить в комплектацию еще и кондиционер.
В декабре прошлого года на выставке домов на колесах в Японии представили еще один крошечный кемпер. В длину автомобиль даже меньше обычного Hyundai Solaris, однако внутри могут разместиться сразу четыре человека, а кроме того, в салоне нашлось место для крана.