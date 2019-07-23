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14:05

Парковочные места хотят сузить на полметра

Чтобы сделать еще больше платных городских парковок

агентство «Москва»
Минимальную ширину парковочных мест предлагают уменьшить на 0,5 метра, кроме того, власти хотят сделать парковки короче на 0,3 метра. Таким образом хотят решить проблему с нехваткой мест и заработать дополнительные деньги в бюджет.

Как рассказал газете «Известия» руководитель комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский, сейчас в городах есть множество улиц, где нет городских парковок по той причине, что ширина проезжей части не позволяет нарисовать машиноместа по существующим стандартам. Поэтому власти предложили сократить минимальный размер, чтобы увеличить число платных парковок.

Кроме того, заметил Шумский, в России водители все чаще предпочитают кроссоверы и большие внедорожники, но если изменить стандарты парковок и сделать машиноместа меньше, у людей будет стимул пересесть на малолитражки.

По оценкам экспертов, введение нового стандарта позволит увеличить количество парковочных мест на 15-20 процентов на той же площади. Кроме того, появятся новые парковки на тех улицах, где сейчас их невозможно организовать из-за недостаточно ширины проезжей части.

В середине июля министерство транспорта Подмосковья объявило, что в ближайшее время в регионе появятся новые многоуровневые парковки, которые будут работать по принципу пазла. Роботизированные стоянки смогут вмещать в три раза больше автомобилей, занимая при этом ту же самую площадь. Уже следующим летом такие парковки должны появиться в Красногорске, Люберцах, Балашихе и Химках. Строить их будут около железнодорожных станций, офисов и крупных жилых комплексов.