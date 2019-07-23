Парковочные места хотят сузить на полметра

Как рассказал газете «Известия» руководитель комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский, сейчас в городах есть множество улиц, где нет городских парковок по той причине, что ширина проезжей части не позволяет нарисовать машиноместа по существующим стандартам. Поэтому власти предложили сократить минимальный размер, чтобы увеличить число платных парковок.

Кроме того, заметил Шумский, в России водители все чаще предпочитают кроссоверы и большие внедорожники, но если изменить стандарты парковок и сделать машиноместа меньше, у людей будет стимул пересесть на малолитражки.