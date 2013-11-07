В Сеть попали изображения самого маленького кроссовера Honda

Компания Honda запатентовала дизайн своего самого маленького кроссовера, который станет серийной версией концепт-кара Urban SUV, дебютировавшего в январе на автосалоне в Детройте. Изображения новинки опубликовало издание L'Automobile.

Не исключено, что серийная модель получит название HR-V, которое использовалось для кроссовера, выпускавшегося с 1998 по 2006 годы. В основе новинки будет лежать платформа компактвэна Fit. Издание Autoevolution предполагает, что в моторную гамму новинки войдут 1,4-литровый 100-сильный бензиновый агрегат семейства VTEC, а также 1,0- и 1,2-литровые дизели.