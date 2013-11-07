В Сеть попали изображения самого маленького кроссовера Honda"Хонда" запатентовала дизайн компактного кроссовера
Компания Honda запатентовала дизайн своего самого маленького кроссовера, который станет серийной версией концепт-кара Urban SUV, дебютировавшего в январе на автосалоне в Детройте. Изображения новинки опубликовало издание L'Automobile.
Не исключено, что серийная модель получит название HR-V, которое использовалось для кроссовера, выпускавшегося с 1998 по 2006 годы. В основе новинки будет лежать платформа компактвэна Fit. Издание Autoevolution предполагает, что в моторную гамму новинки войдут 1,4-литровый 100-сильный бензиновый агрегат семейства VTEC, а также 1,0- и 1,2-литровые дизели.
С точки зрения дизайна серийная модель будет заметно отличаться от концепта. При этом самый маленький кроссовер Honda окажется похожим на CR-V текущего поколения. Сходство прослеживается, в частности, в форме бокового остекления, оформлении фар головного света и очертаниях переднего бампера. Ручки задних дверей новинки будут расположены в районе стойки кузова – как на прототипе.
Мировая премьера компактного кроссовера Honda состоится в конце ноября на автосалоне в Токио. Серийное производство начнется в 2014 году. Уже известно, что вседорожник будет предлагаться на российском рынке.
Конкурентами новинки японского автопроизводителя станут Nissan Juke, Opel Mokka, Chevrolet Tracker, Renault Captur и Peugeot 2008. Помимо Honda, над небольшим вседорожником работает компания Mazda. Модель этого производителя может получить название CX-3, будет исключительно моноприводоной и выйдет на рынок в 2014 году.