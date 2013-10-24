Honda привезет в Россию компактный кроссовер

Honda привезет в Россию компактный кроссоверНа моторшоу в Токио Honda покажет серийный вариант концепта Urban
Компания Honda привезет на моторшоу в Токио, которое пройдет в конце ноября текущего года, серийный вариант концептуального компактного кроссовера Urban. Впоследствии эта модель будет выведена и на российский рынок, однако точные сроки появления автомобиля пока не называются.
Прототип кроссовера Urban дебютировал в январе на моторшоу в Детройте. По предварительной информации, компактный вседорожник, призванный побороться за покупателей с Nissan Juke, Opel Mokka и Renault Captur, будет построен на базе компактвэна Honda Jazz следующего поколения.
Появление в линейке "Хонды" нового кроссовера в сентябре прошлого года подтвердил глава "Хонды" Таканобо Ито. По его словам, эта модель станет одним из главных факторов, которые позволят марке увеличить продажи. К 2017 году производитель рассчитывает реализовывать по всему миру до шести миллионов новых автомобилей в год.
Компания Honda намерена продавать до 400 тысяч Urban ежегодно в Северной Америке и Европе. Европейская версия модели будет собираться на заводе в британском Суиндоне.