Honda привезет в Россию компактный кроссовер

Компания Honda привезет на моторшоу в Токио, которое пройдет в конце ноября текущего года, серийный вариант концептуального компактного кроссовера Urban. Впоследствии эта модель будет выведена и на российский рынок, однако точные сроки появления автомобиля пока не называются.

Прототип кроссовера Urban дебютировал в январе на моторшоу в Детройте. По предварительной информации, компактный вседорожник, призванный побороться за покупателей с Nissan Juke, Opel Mokka и Renault Captur, будет построен на базе компактвэна Honda Jazz следующего поколения.