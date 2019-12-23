Создатели кроссовера с девятью дверями построят «умный город»

В инфраструктуру города Human Horizons может интегрировать и свой кроссовер HiPhi 1. Он оборудован более чем 500 датчиками и автопилотом третьего уровня, а также шестью вычислительными платформами и нейронной сетью, отвечающей за обработку и передачу данных.

Помимо этого, у HiPhi 1 есть девять дверей, в том числе две открывающихся по ходу и против хода движения и «крылья чайки».