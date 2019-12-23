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18:43

Создатели кроссовера с девятью дверями построят «умный город»

Компания Human Horizons покажет, какими будут смарт-сити будущего

Алексей Носаченко
Китайская компания Human Horizons, представившая кроссовер с девятью дверями и функционирующая на стыке технологической и автомобильной отраслей, объявила о планах постройки «умного города». Он расположится на территории Парка высоких технологий Чжанцзян, Шанхай, в ИИ-хабе которого воссоздадут транспортную и коммуникационную инфраструктуру города будущего.

Проект, получивший название «Интегрированный умный город Транспорт-Дорога-Город» (Vehicle-Road-City Integrated Smart City), заложит основу для развития высокотехнологичных дорог и автономных транспортных средств. Инициатива является частью стратегического плана Human Horizons, названного 3 Smart: от «умный автомобиль» (smart vehicle), «умная дорога» (smart road) и «умный город» (smart city).

HiPhi 1

Смарт-сити станет частью ИИ-хаба парка Чжанцзян. Здесь будут использовать связь 5G, технологию V2X (vehicle-to-everything, коммуникация машин с объектами инфраструктуры), методы обработки больших данных, облачные вычисления и искусственный интеллект.

Всё это станет базой для функционирования «беспилотной экосистемы» из автономных автобусов, сети «умных дорог» и «умного центра управления трафиком».

Информацию для центра будут собирать три беспилотных шаттла с лазерными дальномерами, а весь комплекс будет представляться как архетип первой в мире 5G-системы контроля за автономным движением.

В инфраструктуру города Human Horizons может интегрировать и свой кроссовер HiPhi 1. Он оборудован более чем 500 датчиками и автопилотом третьего уровня, а также шестью вычислительными платформами и нейронной сетью, отвечающей за обработку и передачу данных.

Помимо этого, у HiPhi 1 есть девять дверей, в том числе две открывающихся по ходу и против хода движения и «крылья чайки».