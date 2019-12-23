Создатели кроссовера с девятью дверями построят «умный город»

Проект, получивший название «Интегрированный умный город Транспорт-Дорога-Город» (Vehicle-Road-City Integrated Smart City), заложит основу для развития высокотехнологичных дорог и автономных транспортных средств. Инициатива является частью стратегического плана Human Horizons, названного 3 Smart: от «умный автомобиль» (smart vehicle), «умная дорога» (smart road) и «умный город» (smart city).
Смарт-сити станет частью ИИ-хаба парка Чжанцзян. Здесь будут использовать связь 5G, технологию V2X (vehicle-to-everything, коммуникация машин с объектами инфраструктуры), методы обработки больших данных, облачные вычисления и искусственный интеллект.
Всё это станет базой для функционирования «беспилотной экосистемы» из автономных автобусов, сети «умных дорог» и «умного центра управления трафиком».
Информацию для центра будут собирать три беспилотных шаттла с лазерными дальномерами, а весь комплекс будет представляться как архетип первой в мире 5G-системы контроля за автономным движением.
В инфраструктуру города Human Horizons может интегрировать и свой кроссовер HiPhi 1. Он оборудован более чем 500 датчиками и автопилотом третьего уровня, а также шестью вычислительными платформами и нейронной сетью, отвечающей за обработку и передачу данных.
Помимо этого, у HiPhi 1 есть девять дверей, в том числе две открывающихся по ходу и против хода движения и «крылья чайки».