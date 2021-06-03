11:59

В России создадут стандарт «умных» дорог для беспилотников

При этом, как отметил глава Минцифры, «денег на строительство новых дорог больше не будет»
В России появится собственный единый стандарт для строительства «умных» дорог, адаптированных для беспилотных автомобилей и использования цифровых технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Максута Шадаева – главу Минцифры, которое займется разработкой совместно с Минтрансом. Шадаев отметил, что увеличения бюджета на строительство не предвидится, но у Минтранса есть способы решить эту проблему.
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Мария Евдокимова

Шадаев отметил, что подобная инфраструктура, «дружащая» с цифровыми технологиями, необходима для внедрения беспилотного транспорта. Создание единого стандарта для таких дорог и станет ближайшей задачей Минцифры и Минтранса, сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

И разработка, и строительство потребуют больших расходов, но «денег на строительство новых дорог больше не будет». Однако у Минтранса имеются «все необходимые рычаги», чтобы более эффективно использовать имеющиеся средства для постройки «умных» дорог, добавил Шадаев.

По его словам, беспилотники – это «главная классная штука», которая может перевернуть транспортную отрасль. Однако перед массовым внедрением автономных автомобилей стоит решить проблемы с цифровизацией. Речь идет, в первую очередь, о полном отказе от бумажных накладных, а также расширить использование биометрии – это поможет упростить и оплату проезда, и транспортного контроля.

В конце мая «Сбер» показал собственное беспилотное такси FLIP, разработанное специально созданным подразделением SberAutoTech. Футуристичное такси размером с легковой автомобиль получило крупные окна, раздвижные двери и минималистичный салон, в котором нет ни руля, ни педалей. «Живой» беспилотник представят на ПМЭФ.

Источник: ТАСС