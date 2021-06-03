В России создадут стандарт «умных» дорог для беспилотников

В России создадут стандарт «умных» дорог для беспилотниковПри этом, как отметил глава Минцифры, «денег на строительство новых дорог больше не будет»
Шадаев отметил, что подобная инфраструктура, «дружащая» с цифровыми технологиями, необходима для внедрения беспилотного транспорта. Создание единого стандарта для таких дорог и станет ближайшей задачей Минцифры и Минтранса, сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
И разработка, и строительство потребуют больших расходов, но «денег на строительство новых дорог больше не будет». Однако у Минтранса имеются «все необходимые рычаги», чтобы более эффективно использовать имеющиеся средства для постройки «умных» дорог, добавил Шадаев.
По его словам, беспилотники – это «главная классная штука», которая может перевернуть транспортную отрасль. Однако перед массовым внедрением автономных автомобилей стоит решить проблемы с цифровизацией. Речь идет, в первую очередь, о полном отказе от бумажных накладных, а также расширить использование биометрии – это поможет упростить и оплату проезда, и транспортного контроля.
В конце мая «Сбер» показал собственное беспилотное такси FLIP, разработанное специально созданным подразделением SberAutoTech. Футуристичное такси размером с легковой автомобиль получило крупные окна, раздвижные двери и минималистичный салон, в котором нет ни руля, ни педалей. «Живой» беспилотник представят на ПМЭФ.