В России создадут стандарт «умных» дорог для беспилотников

И разработка, и строительство потребуют больших расходов, но «денег на строительство новых дорог больше не будет». Однако у Минтранса имеются «все необходимые рычаги», чтобы более эффективно использовать имеющиеся средства для постройки «умных» дорог, добавил Шадаев.

По его словам, беспилотники – это «главная классная штука», которая может перевернуть транспортную отрасль. Однако перед массовым внедрением автономных автомобилей стоит решить проблемы с цифровизацией. Речь идет, в первую очередь, о полном отказе от бумажных накладных, а также расширить использование биометрии – это поможет упростить и оплату проезда, и транспортного контроля.