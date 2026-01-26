Smart выпустит двухместный классический ситикар для Китая и Европы

Производитель сообщает, что проект находится на завершающей стадии разработки. В подтверждение этого, в прошлом месяце марка опубликовала первые шпионские снимки закамуфлированного прототипа и объявила о старте глобальных дорожных испытаний.

Планы по продажам у нового электрокара амбициозные: Smart #2 будет выведен не только на китайский рынок, но и появится в Европе, а также на других рынках. Ориентировочный старт продаж намечен на конец 2026 года.

С появлением Smart #2 электрическое семейство бренда расширится до четырех моделей, куда уже входят кроссоверы #1, #3 и #5. История марки, изначально создававшейся как премиальное решение для городской мобильности, началась в 1998 году. Первое поколение культового микрокара ForTwo разошлось общим тиражом более 2 млн экземпляров. Современный этап развития начался 8 января 2020 года с основанием совместного предприятия Mercedes-Benz и Geely со штаб-квартирой в Нинбо (Китай), ключевой задачей которого является ускорение перехода на выпуск электромобилей.

Ранее сообщалось, что в России продают ВАЗ-2101 с ламбо-дверями и мощным мотором.