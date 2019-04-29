Машины Jaguar Land Rover научатся зарабатывать криптовалюту

Разработка онлайн-сервиса ведется в рамках программы Destination Zero — ноль аварий, ноль заторов и ноль выбросов. Пользователи Smart Wallet должны будут включить автоматическую отправку информации о пробках или ямах на дорогах в местные службы или поставщикам навигационных услуг. За это будет начисляться вознаграждение: его можно потратить на оплату парковок, зарядку электромобиля или покупку товаров у партнеров JLR.