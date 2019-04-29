Машины Jaguar Land Rover научатся зарабатывать криптовалюту

Разработка онлайн-сервиса ведется в рамках программы Destination Zero — ноль аварий, ноль заторов и ноль выбросов. Пользователи Smart Wallet должны будут включить автоматическую отправку информации о пробках или ямах на дорогах в местные службы или поставщикам навигационных услуг. За это будет начисляться вознаграждение: его можно потратить на оплату парковок, зарядку электромобиля или покупку товаров у партнеров JLR.
Smart Wallet работает на базе технологии распределенных реестров (Distributed Ledger) и представляет собой автономную систему для проведения транзакций. Особенность технологии — совместное использование и синхронизация цифровых данных с одновременным распределением равнозначных копий реестра между каждым из узлов системы. По прогнозам, к 2025 году количество устройств, поддерживающих эту технологию, вырастет до 75 миллиардов.
Ранее появилась информация, что Jaguar Land Rover будет устанавливать в свои автомобили системы дезинфекции с технологией ультрафиолетового излучения (UV-C). Это решение широко используется для дезинфекции воды, фильтрации воздуха и стерилизации поверхностей на протяжении более 70 лет.