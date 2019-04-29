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13:22

Машины Jaguar Land Rover научатся зарабатывать криптовалюту

Компания тестирует технологию Smart Wallet

Сотрудники нового центра разработки программного обеспечения Jaguar Land Rover тестируют технологию Smart Wallet, которая позволит водителям зарабатывать криптовалюту во время движения. Бонусы будут начислять за предоставление информации о пробках или ямах, а потратить их можно, например, на оплату проезда по платным дорогам.

Разработка онлайн-сервиса ведется в рамках программы Destination Zero — ноль аварий, ноль заторов и ноль выбросов. Пользователи Smart Wallet должны будут включить автоматическую отправку информации о пробках или ямах на дорогах в местные службы или поставщикам навигационных услуг. За это будет начисляться вознаграждение: его можно потратить на оплату парковок, зарядку электромобиля или покупку товаров у партнеров JLR.

Smart Wallet работает на базе технологии распределенных реестров (Distributed Ledger) и представляет собой автономную систему для проведения транзакций. Особенность технологии — совместное использование и синхронизация цифровых данных с одновременным распределением равнозначных копий реестра между каждым из узлов системы. По прогнозам, к 2025 году количество устройств, поддерживающих эту технологию, вырастет до 75 миллиардов.

Ранее появилась информация, что Jaguar Land Rover будет устанавливать в свои автомобили системы дезинфекции с технологией ультрафиолетового излучения (UV-C). Это решение широко используется для дезинфекции воды, фильтрации воздуха и стерилизации поверхностей на протяжении более 70 лет.

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