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14:17

Электрокары Honda и GM позволят владельцам заработать

Машины хотят сделать частью «умных электросетей» следующего поколения

Компании Honda и General Motors запустили исследовательский проект в области взаимодействия электромобилей и «умных электросетей» будущего. Цель — выяснить, можно ли использовать батарейные машины для стабилизации энергоснабжения и дополнительно заработка.
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Издание Nikkei Asian Review пишет, что в рамках проекта партнеры хотят разработать способы получения информации о взаимодействии машин с электросетями. Это позволит владельцам электрокаров получать вознаграждение за накопление энергии в батареях и её последующую отдачу в общую сеть. Исследование проведут в рамках инициативы Mobility Open Blockchain Initiative, которую курирует международный консорциум автопроизводителей и IT-компаний.

Предполагается, что «умные электросети» будут использовать возобновляемые источники энергии, которые не всегда стабильны. Электромобили помогут решить эту проблему и сгладить провалы и перебои в подаче электроэнергии. Кроме того, для владельцев они станут источником постоянного дохода.

Honda и GM сотрудничают не первый год, например, над топливными элементами следующего поколения, технологиями хранения водорода и беспилотниками. Недавно компании заявили, что также будут вместе разрабатывать батареи повышенной емкости для электрокаров.

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