Электрокары Honda и GM позволят владельцам заработать

Издание Nikkei Asian Review пишет, что в рамках проекта партнеры хотят разработать способы получения информации о взаимодействии машин с электросетями. Это позволит владельцам электрокаров получать вознаграждение за накопление энергии в батареях и её последующую отдачу в общую сеть. Исследование проведут в рамках инициативы Mobility Open Blockchain Initiative, которую курирует международный консорциум автопроизводителей и IT-компаний.

Предполагается, что «умные электросети» будут использовать возобновляемые источники энергии, которые не всегда стабильны. Электромобили помогут решить эту проблему и сгладить провалы и перебои в подаче электроэнергии. Кроме того, для владельцев они станут источником постоянного дохода.